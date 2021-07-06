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«Монреаль» впервые победил в финале Кубка Стэнли. Счет в серии – 3:1 в пользу «Тампы»
06 июля, 10:12
В ночь на 6 июля состоялся четвертый матч серии финала Кубка Стэнли между «Монреалем» и «Тампой». И в этой встрече победили первые – 3:2 ОТ.
Факты по матчу:
- Первая победа «Монреаля» в финале. Сейчас счет 3:1 в пользу «Тампы».
- В этом матче был овертайм. Всего в плей-офф этого сезона было 27 овертаймов. Рекорд – 28.
- В этом матче голом отличился 21-летний защитник «Монреаля» Александр Романов. Он стал самым молодым защитником клуба с голом в финале Кубка Стэнли.
Пятый матч состоится 8 июля.
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