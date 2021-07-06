«Монреаль» впервые победил в финале Кубка Стэнли. Счет в серии – 3:1 в пользу «Тампы»

В ночь на 6 июля состоялся четвертый матч серии финала Кубка Стэнли между «Монреалем» и «Тампой». И в этой встрече победили первые – 3:2 ОТ.

Факты по матчу:

Первая победа «Монреаля» в финале. Сейчас счет 3:1 в пользу «Тампы».

В этом матче был овертайм. Всего в плей-офф этого сезона было 27 овертаймов. Рекорд – 28.

В этом матче голом отличился 21-летний защитник «Монреаля» Александр Романов. Он стал самым молодым защитником клуба с голом в финале Кубка Стэнли.

Пятый матч состоится 8 июля.