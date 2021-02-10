Михаил Сергачев
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Тампа-Бэй
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#Михаил Сергачев #НХЛ #Хоккей #Тампа-Бэй

Сергачев во второй раз в карьере сделал три ассиста за матч НХЛ

7 часов назад

«Тампа» разгромила «Нэшвилл» со счетом 6:1. Михаил Сергачев стал первой звездой матча. Он закончил игру с тремя голевыми передачами и показателем полезности +3.

Сергачеву 22 года. Он проводит в «Тампе» четвертый сезон, до этого принадлежал «Монреалю».

В октябре 2019 года Сергачев уже делал три ассиста за матч. Тогда это было в матче «Тампы» и «Флориды».

В сезоне-2020/21 Сергачев провел в НХЛ 11 матчей. В них он имеет девять голевых передач.

Защитники «Тампа-Бэй» установили клубный рекорд по голам в одном матче. Сергачев поучаствовал

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