Александр Волков (хоккей)
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#Александр Волков (хоккей) #НХЛ #Хоккей #Тампа-Бэй

Волков оформил первый дубль в карьере. Он выиграл Кубок Стэнли раньше, чем забросил шайбу в НХЛ

3 часа назад

«Тампа» проиграла «Флориде» со счетом 4:6. В этой игре дубль оформил форвард «Тампы» Александр Волков.

В предыдущей игре с «Флоридой» (6:1) Волков забросил первую шайбу в НХЛ. Она состоялась 14 февраля.

Волкову 23 года. В предыдущем сезоне он выиграл с «Тампой» Кубок Стэнли. В сезоне-2020/21 Волков набрал пять очков за девять матчей регулярного чемпионата.

Волков дебютировал в плей-офф Кубка Стэнли. И сразу выиграл трофей

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