Тампа-Бэй
НХЛ
«Тампа» снова выиграла у «Монреаля» и повела 2-0 в финале Кубка Стэнли
01 июля, 10:49
Во второй игре финала Кубка Стэнли «Тампа» тоже победила – 3:1. В первом матче «Тампа» была сильнее 5:1.
- Первый период прошел без голов.
- Во втором – Сирелли и Колман отличились в составе «Тампы», ответный гол у «Монреаля» забил Сузуки.
- За пять минут до конца игры счет 3:1 установил Палат.
- Андрей Василевский отразил 42 из 43 бросков.
«Мы давно привыкли видеть от Васи матчи, подобные сегодняшним, но шанс урвать эту победу нам, безуслвно, дал именно он», – признал главный тренер «Тампы» Джон Купер.
Теперь «Тампе» предстоят два гостевых матча. Они состоятся 3 и 6 июля в 3:00 по московскому времени.
«Тампа» – действующий чемпион НХЛ. В прошлом финале она выиграла серию 4-2 у «Далласа».
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