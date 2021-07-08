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Тампа-Бэй
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#НХЛ #Тампа-Бэй

«Тампа-Бэй» во второй год подряд выиграла Кубок Стэнли 🏆

08 июля, 05:52

«Тампа-Бэй» стала чемпионом НХЛ. В пятом матче финальной серии против «Монреаля» она победила 1:0. Единственную шайбу забросил Росс Колтон (ассистенты – Савар и Макдона).

Так счет в серии стал 4-1.

Предыдущие четыре матча окончились так:

  • «Монреаль» – «Тампа» 1:5
  • «Монреаль» – «Тампа» 1:3
  • «Тампа» – «Монреаль» 6:3
  • «Тампа» – «Монреаль» 2:3

«Тампа» и в сезоне-2019/20 также стала чемпионом, обыграв «Даллас» 4-2. В сезоне-2020/21 это четвертый для нее титул, и она догнала «Сент-Луис».

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Источник:
Гол.ру
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