НХЛ
Тампа-Бэй
«Тампа-Бэй» во второй год подряд выиграла Кубок Стэнли 🏆
08 июля, 05:52
«Тампа-Бэй» стала чемпионом НХЛ. В пятом матче финальной серии против «Монреаля» она победила 1:0. Единственную шайбу забросил Росс Колтон (ассистенты – Савар и Макдона).
Так счет в серии стал 4-1.
Предыдущие четыре матча окончились так:
- «Монреаль» – «Тампа» 1:5
- «Монреаль» – «Тампа» 1:3
- «Тампа» – «Монреаль» 6:3
- «Тампа» – «Монреаль» 2:3
«Тампа» и в сезоне-2019/20 также стала чемпионом, обыграв «Даллас» 4-2. В сезоне-2020/21 это четвертый для нее титул, и она догнала «Сент-Луис».
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