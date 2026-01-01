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Нью-Йорк Рейнджерс
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Нью-Йорк Рейнджерс
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Хоккей
Панарин досрочно завершил матч НХЛ из-за травмы. Он лучший бомбардир «Рейнджерс» в сезоне
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин впервые за пять матчей НХЛ не набрал очков. В четырех предыдущих у него три гола и шесть ассистов
#Артемий Панарин
Хоккей
«Нью-Йорк Рейнджерс» – первый клуб НХЛ, который стоит два миллиарда долларов. Его стоимость за год увеличилась на 21%
#Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей
Панарин набрал 500 очков в НХЛ за 457 матчей. У него 2+2 в игре против «Чикаго»
#Артемий Панарин
Хоккей
«Наверное, все россияне хотят защитить свою страну». Панарин кинул перчатку в соперника и получил штраф
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин сделал дубль против «Коламбуса». У него 15 очков за 14 матчей в НХЛ
#Артемий Панарин
Хоккей
«Флорида» впервые со старта сезона не набрала очки. Она оставалась единственным клубом НХЛ с таким показателем
#Флорида Пантерз
Хоккей
Кравцов в третий раз за три года вернулся в «Трактор» из НХЛ. Он не прошел в основной состав «Рейнджерс» на сезон
#Виталий Кравцов
Хоккей
Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Панарин – один из шести альтернативных капитанов «Рейнджерс» на новый сезон НХЛ. В клубе три года нет постоянного капитана
#Артемий Панарин
Хоккей
«Нью-Йорк Рейнджерс» выведет из обращения номер Лундквиста. Он играл в клубе 15 лет
#Хенрик Лундквист
Хоккей
Лундквист завершил карьеру в 39 лет. Он пропустил сезон из-за операции на сердце, но планировал возвращение в НХЛ
#Хенрик Лундквист
Хоккей
Шестеркин подписал второй контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». СМИ назвали его рекордным для вратаря НХЛ
#Игорь Шестеркин
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
Хоккей
Панарин признан вторым по ценности игроком «Рейнджерс» в сезоне. В прошлом году он победил в голосовании
#Артемий Панарин
Хоккей
Бучневич получил первую дисквалификацию в НХЛ. Он подрался в матче, где его клуб «мстил» за травму Панарина
#Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ оштрафовала «Рейнджерс» за критику лиги. Клуб призвал к отставке чиновника после травмы Панарина
#Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей
В НХЛ впервые случилось шесть драк за первые пять минут матча
#НХЛ
Хоккей
Панарин пропустит оставшиеся матчи сезона НХЛ из-за травмы. Он получил ее в драке с игроком «Вашингтона»
#Артемий Панарин
Хоккей
Игрок «Вашингтона» оштрафован после драки в матче НХЛ. Он ударил Бучневича и травмировал Панарина
#Том Уилсон
Хоккей
Панарин отказался от участия в ЧМ в Риге. Он уведомил об этом Федерацию хоккея России
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин побил рекорд по очкам за первые 100 матчей в «Рейнджерс»
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин набрал 135 очков в первых 96 играх за «Рейнджерс». До клубного рекорда осталось два очка в четырех играх
#Артемий Панарин
Хоккей
«Рейнджерс» стал восьмым клубом НХЛ за 25 лет, который забил 9+ голов за два периода матча
#Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей
Хоккеист Анисин рассказал подробности случая с Панариным. Драки с девушкой не было, но полиция приезжала
#Артемий Панарин
Хоккей
«Рейнджерс» назвал «запугиванием» обвинения Панарина в избиении девушки. И связал их с политической позицией игрока
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин реализовал победный буллит в матче с «Филадельфией» и стал первой звездой матча
#Артемий Панарин
Хоккей
«Надеюсь, люди посмеялись». Вратарь «Бостона» уехал меняться при 2:2 – перепутал счет
#Туукка Раск
1
Хоккей
В 400 матчах Панарин набрал 427 очков. Он занял шестое место среди игроков, не выбранных на драфте
#Артемий Панарин
Хоккей
Лафренье – самый молодой игрок в истории НХЛ, забивший в овертайме
#Алексис Лафренье
Хоккей
«Рейнджерс» – самый молодой клуб в НХЛ. Там играет первый номер драфта
#Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей
Панарин набрал 100 очков за 73 игры регулярного сезона в «Рейнджерс». Никто не делал это так быстро
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин стал альтернативным капитаном «Рейнджерс» в новом сезоне
#Артемий Панарин
Хоккей
«Рейнджерс» выбрал Лафренье под первым номером на драфте НХЛ
#НХЛ
Хоккей
Из «Нью-Йорк Рейнджерс» ушел вратарь, который играл там 15 лет
#Хенрик Лундквист
Хоккей
«Трактор» арендовал Кравцова у «Рейнджерс» на сезон-2020/21
#Виталий Кравцов
Хоккей
«Рейнджерс» получили первый выбор на драфте НХЛ
#Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей
«Каролина» за три матча выбила «Рейнджерс» из Кубка Стэнли
#Каролина
Хоккей
Панарин повторил свой рекорд по очкам в НХЛ
#Артемий Панарин
Футбол
Панарин показал лучший результат в карьере по голам за сезон
#Артемий Панарин
Хоккей
Два российских хоккеиста НХЛ попали в аварию. Бучневич не пострадал, у Шестеркина – перелом ребра
#НХЛ
Хоккей
Шестеркин сыграл в НХЛ только семь матчей, а уже вошел в историю «Рейнджерс»
#Игорь Шестеркин
Хоккей
Шестеркин выиграл уже пять матчей в НХЛ – это повторение лучшего старта вратарской карьеры в «Рейнджерс»
#Игорь Шестеркин
Хоккей
Дебют вратаря Шестеркина в НХЛ: победа, три шайбы, признание партнеров
#Игорь Шестеркин
Хоккей
Панарин впервые забил три гола за «Рейнджерс». Прошлые два хет-трика он оформил в матчах против него
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин и Бобровский разъехались из «Коламбуса» в разные команды: «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориду»
#НХЛ
Хоккей
Российский вратарь Георгиев повторил рекорд «Рейнджерс», который держался 51 год
#НХЛ