Лафренье – самый молодой игрок в истории НХЛ, забивший в овертайме

Алексис Лафренье забил «Баффало» в овертайме – благодаря этой шайбе «Рейнджерс» выиграл. Факты по этому голу Лафреньера:

Это его первая шайба в НХЛ.

На момент гола ему было 19 лет и 109 дней – это самый молодой игрок, который забивал в овертайме матча НХЛ.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн сказал: «Да, все говорят об Алекси как о таланте мирового уровня. Но кроме того он – четкий парень. И меня не волнует, под каким номером его взяли на драфте – под первым или 271-м. Просто он – реально четкий парень».