Алексис Лафренье
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Нью-Йорк Рейнджерс
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#Алексис Лафренье #НХЛ #Хоккей #Нью-Йорк Рейнджерс

Лафренье – самый молодой игрок в истории НХЛ, забивший в овертайме

3 часа назад

Алексис Лафренье забил «Баффало» в овертайме – благодаря этой шайбе «Рейнджерс» выиграл. Факты по этому голу Лафреньера:

  • Это его первая шайба в НХЛ.
  • На момент гола ему было 19 лет и 109 дней – это самый молодой игрок, который забивал в овертайме матча НХЛ.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн сказал: «Да, все говорят об Алекси как о таланте мирового уровня. Но кроме того он – четкий парень. И меня не волнует, под каким номером его взяли на драфте – под первым или 271-м. Просто он – реально четкий парень».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Текст про Лафренье:
Кто такой Лафренье – юниор, которого хочет вся НХЛ. В детстве он пробивал шайбами стены и уже работает с диетологом
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