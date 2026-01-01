Нью-Йорк Рейнджерс

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Вратарь «Ванкувера» потерял клюшку и перчатку, но все равно не пропустил. Бросок Панарина отбил движением скорпиона
#Тэтчер Демко
Матч НХЛ начался с мести за травму Панарина. Игроки подрались на 141 минуту штрафа!
#НХЛ
Игрок «Вашингтона» сломал Панарина в драке. Фанаты назвали его психопатом, а клуб поддержал: «Выбираем насилие»
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#Том Уилсон
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Тренер Назаров обвинил Панарина в избиении девушки. История из 2011-го, по которой нет доказательств
#Артемий Панарин
Звезды НХЛ сыграли в «Камень, ножницы, бумага». Решали, кто последним уйдет в раздевалку
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#НХЛ
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Игрок НХЛ раньше славил Трампа и хвалил себя с другого аккаунта, теперь – вылетает из клуба после драки с русским кипером
#Тони Деанджело
«Матч ТВ» показал повтор бокса и лыж вместо игры НХЛ. Проблемы с сигналом возникли за пять минут до старта
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#НХЛ
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Каким будет новый сезон НХЛ: повторение матчей, доминирование русских вратарей, миллиардные потери
#НХЛ
Кто такой Лафренье – юниор, которого хочет вся НХЛ. В детстве он пробивал шайбами стены и уже работает с диетологом
#Алексис Лафренье
Вау, Свечников разбил «Рейнджерс» хет-триком и в 20 лет вошел в историю франшизы
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#Андрей Свечников
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Невезение Панарина: бросил мимо вратаря, порадовался, а шайба осталась на линии
#Артемий Панарин
Куда уйдет Панарин
#Артемий Панарин
Овечкин отправил судью в больницу. Очень жесткий прием, ауч!
#Александр Овечкин
Зачем Шестеркин едет в НХЛ, если не будет там играть
#Игорь Шестеркин