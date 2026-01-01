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Ислам Махачев
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Ислам Махачев
Дата рождения
27 сентября 1991 г.
Достижения
Чемпион России по боевому самбо, чемпион мира по боевому самбо
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Бой Махачева с Дос Аньосом снова отменен – у россиянина инфекция
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