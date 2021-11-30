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Ислам Махачев
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Ислам Махачев
Дата рождения
27 сентября 1991 г.
Достижения
Чемпион России по боевому самбо, чемпион мира по боевому самбо
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MMA
Хабиб не вернется в UFC: «У нас есть человек, который должен забрать там чемпионский пояс. Его зовут Ислам Махачев»
#Хабиб Нурмагомедов
30 ноября 2021, 10:26
MMA
«После этого не будет никаких сомнений». Махачев проведет бой против Дариуша в феврале-2022
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03 ноября 2021, 10:56
MMA
Махачев сравнялся с Оливейрой по серии из победных боев в легком весе. У обоих – по девять
#Ислам Махачев
30 октября 2021, 22:55
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Махачев победил Хукера на турнире UFC 267. Все завершилось в первом раунде
#Махачев – Хукер
30 октября 2021, 22:44
MMA
У Махачева вторая самая длинная действующая победная серия в легком весе. Больше – только у чемпиона Оливейры
#Махачев – Хукер
30 октября 2021, 13:10
MMA
Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267
29 октября 2021, 10:13
MMA
Постер турнира UFC 267. Там выступят десять бойцов из России
#UFC 267
28 октября 2021, 10:03
MMA
Главные участники турнира UFC 267
#UFC 267
28 октября 2021, 09:58
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Где смотреть бой Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
20 октября 2021, 16:45
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Где смотреть UFC 267
#UFC 267
20 октября 2021, 16:28
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Во сколько начало боя Махачев – Хукер на UFC 267
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14 октября 2021, 10:32
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Прогноз на бой Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
14 октября 2021, 10:28
MMA
Дата боя Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
14 октября 2021, 10:22
MMA
Афиша турнира UFC 267. Два титульных боя, возвращение Махачева и Чимаева
#UFC 267
13 октября 2021, 14:41
MMA
Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев
#UFC 267
12 октября 2021, 21:53
MMA
Дата проведения турнира UFC 267
#UFC 267
12 октября 2021, 21:48
MMA
Махачев подерется с Хукером на UFC 267. Дос Аньос снялся с боя из-за травмы
#Ислам Махачев
30 сентября 2021, 22:27
MMA
Махачев попал в топ-5 рейтинга бойцов UFC в легком весе. Следующий возможный соперник – Дариуш
#Ислам Махачев
22 июля 2021, 10:41
MMA
Все результаты боев на UFC Vegas 31
#UFC Vegas 31
18 июля 2021, 07:38
MMA
Махачев победил Мойзеса на турнире UFC Vegas 31. Бой закончился в четвертом раунде
#Махачев – Мойзес
18 июля 2021, 07:37
MMA
Где смотреть бой Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31: прямая трансляция основного карда 18 июля
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17 июля 2021, 10:05
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Полный кард турнира UFC Vegas 31. Махачев и Мойзес – соперники по главному бою
#UFC Vegas 31
13 июля 2021, 11:21
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Во сколько начало боя Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31
#Махачев – Мойзес
13 июля 2021, 11:15
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MMA
Прогноз на бой Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31
#Махачев – Мойзес
13 июля 2021, 11:10
MMA
Результаты всех боев на UFC 259
#UFC 259
07 марта 2021, 09:26
MMA
Махачев выбросил 102 удара в бою с Добером. Сам Добер – 14
#Махачев – Добер
07 марта 2021, 07:43
MMA
Махачев выиграл у Добера удушающим приемом на UFC 259
#Махачев – Добер
07 марта 2021, 07:15
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Где смотреть бой Махачев – Добер на UFC 259
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05 марта 2021, 22:21
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Полный кард турнира UFC 259
#UFC 259
05 марта 2021, 14:42
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Во сколько начнется бой Махачев – Добер на UFC 259
#Махачев – Добер
05 марта 2021, 14:11
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Прогноз на бой Махачев – Добер на UFC 259
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02 марта 2021, 11:54
MMA
Бой Махачева с Дос Аньосом снова отменен – у россиянина инфекция
#Ислам Махачев
09 ноября 2020, 10:44
MMA
Где смотреть бой Махачева и Дос Аньоса
#Махачев – Дос Аньос
07 ноября 2020, 11:51
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Во сколько бой Махачев – Дос Аньос
#Махачев – Дос Аньос
06 ноября 2020, 10:56
MMA
Статистика Ислама Махачева в MMA: 18 побед за 19 боев
#Махачев – Дос Аньос
05 ноября 2020, 17:27
MMA
Махачев и Дос Аньос не подерутся на UFC 254 из-за коронавируса
#Ислам Махачев
09 октября 2020, 12:24
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