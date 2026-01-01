Ислам Махачев

Дата рождения
27 сентября 1991 г.
Достижения
Чемпион России по боевому самбо, чемпион мира по боевому самбо
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MMA
Полная статистика по бою Махачев – Оливейра на UFC 280
#Махачев – Оливейра
MMA
Все результаты UFC 280: как завершились бои Махачева, Яна и Стерлинга
#UFC 280
MMA
Махачев – новый чемпион UFC в легком весе
#Махачев – Оливейра
MMA
Ян проиграл О’Мэлли на турнире UFC 280
#Ян – О’Мэлли
MMA
UFC 280: статистика перед боем Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года
#Махачев – Оливейра
MMA
UFC 280: прогноз на бой Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года
#Махачев – Оливейра
MMA
UFC 280: во сколько начало боя Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года
#Махачев – Оливейра
MMA
Где смотреть бой Махачев – Оливейра: во сколько прямая трансляция, UFC 280 22 октября
#Махачев – Оливейра
MMA
Полный кард турнира UFC 280, где подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
#UFC 280
MMA
Хабиб не вернется в UFC: «У нас есть человек, который должен забрать там чемпионский пояс. Его зовут Ислам Махачев»
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
«После этого не будет никаких сомнений». Махачев проведет бой против Дариуша в феврале-2022
#Ислам Махачев
MMA
UFC обновил рейтинг. Чимаев, Анкалаев и Махачев поднялись в своих категориях
#UFC
MMA
Махачев сравнялся с Оливейрой по серии из победных боев в легком весе. У обоих – по девять
#Ислам Махачев
MMA
Махачев победил Хукера на турнире UFC 267. Все завершилось в первом раунде
#Махачев – Хукер
MMA
У Махачева вторая самая длинная действующая победная серия в легком весе. Больше – только у чемпиона Оливейры
#Махачев – Хукер
MMA
Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267
MMA
Постер турнира UFC 267. Там выступят десять бойцов из России
#UFC 267
MMA
Главные участники турнира UFC 267
#UFC 267
MMA
Где смотреть бой Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
MMA
Где смотреть UFC 267
#UFC 267
MMA
Во сколько начало боя Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
MMA
Прогноз на бой Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
MMA
Дата боя Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
MMA
Афиша турнира UFC 267. Два титульных боя, возвращение Махачева и Чимаева
#UFC 267
MMA
Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев
#UFC 267
MMA
Дата проведения турнира UFC 267
#UFC 267
MMA
Махачев подерется с Хукером на UFC 267. Дос Аньос снялся с боя из-за травмы
#Ислам Махачев
MMA
Махачев попал в топ-5 рейтинга бойцов UFC в легком весе. Следующий возможный соперник – Дариуш
#Ислам Махачев
MMA
Все результаты боев на UFC Vegas 31
#UFC Vegas 31
MMA
Махачев победил Мойзеса на турнире UFC Vegas 31. Бой закончился в четвертом раунде
#Махачев – Мойзес
MMA
Где смотреть бой Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31: прямая трансляция основного карда 18 июля
#Махачев – Мойзес
MMA
Полный кард турнира UFC Vegas 31. Махачев и Мойзес – соперники по главному бою
#UFC Vegas 31
MMA
Во сколько начало боя Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31
#Махачев – Мойзес
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MMA
Прогноз на бой Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31
#Махачев – Мойзес
MMA
Результаты всех боев на UFC 259
#UFC 259
MMA
Махачев выбросил 102 удара в бою с Добером. Сам Добер – 14
#Махачев – Добер
MMA
Махачев выиграл у Добера удушающим приемом на UFC 259
#Махачев – Добер
MMA
Где смотреть бой Махачев – Добер на UFC 259
#Махачев – Добер
MMA
Полный кард турнира UFC 259
#UFC 259
MMA
Во сколько начнется бой Махачев – Добер на UFC 259
#Махачев – Добер
MMA
Прогноз на бой Махачев – Добер на UFC 259
#Махачев – Добер
MMA
Бой Махачева с Дос Аньосом снова отменен – у россиянина инфекция
#Ислам Махачев
MMA
Где смотреть бой Махачева и Дос Аньоса
#Махачев – Дос Аньос
MMA
Во сколько бой Махачев – Дос Аньос
#Махачев – Дос Аньос
MMA
Статистика Ислама Махачева в MMA: 18 побед за 19 боев
#Махачев – Дос Аньос
MMA
Махачев и Дос Аньос не подерутся на UFC 254 из-за коронавируса
#Ислам Махачев
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