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Ислам Махачев
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Ислам Махачев
Дата рождения
27 сентября 1991 г.
Достижения
Чемпион России по боевому самбо, чемпион мира по боевому самбо
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Лента
Материалы
Новости
Детали вокруг победы Махачева: передал пояс Хабибу и посвятил чемпионство его отцу, а Хасбик праздновал на руках
1
#Махачев – Оливейра
1
Следующий соперник Махачева – Волкановски: бой за пояс пройдет в Австралии, все уже согласовано
#Махачев – Волкановски
Сколько Ислам Махачев заработал за чемпионский бой против Оливейры на UFC 280
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Как Махачев шел к титульному бою в UFC: давление Хабиба (Уайт перестал отвечать на сообщения) и только один соперник из топ-10
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Хабиб делает Ислама Махачева своим наследником в UFC. Он готовился по его диете, тренируется рядом и всегда помогает
#Ислам Махачев
Хабиб поссорился в соцсетях с двумя топ-бойцами UFC. Он продвигает Махачева к титульному бою, хотя есть другой достойный претендент
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Главный вопрос UFC прямо сейчас: получит ли Махачев чемпионский бой и когда это произойдет?
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Ждем UFC 242 не только из-за Хабиба. Там подерется его друг и дебютирует чемпионка Fight Nights
#UFC
Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
#UFC 267
Сколько Махачев заработал за бой с Хукером на UFC 267
#Махачев – Хукер
Ислам Махачев идет к чемпионству UFC в статусе следующего Хабиба. Никто не соглашался драться с ним – кроме Хукера, у которого уже был бой месяц назад
#Ислам Махачев
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
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Хабиб – тренер. Весь бой напоминал Махачеву о плане отца и повлиял на победу
#Хабиб Нурмагомедов
«Вы можете убегать, но не спрячетесь». Махачев обратился к топ-бойцам UFC после восьмой победы подряд
#Ислам Махачев
Сколько Махачев заработал за бой с Мойзесом на UFC Vegas 31: гонорар, призовые, бонус
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Сколько Махачев заработал за бой с Добером на UFC 259
#Махачев – Добер
Хабиб секундировал Махачева: напоил водой, подсказывал в углу, одобрил борьбу: «Молодец!»
#Хабиб Нурмагомедов
Махачев обожает лошадей. Он тратит на них десятки тысяч, построил конюшню и катает Хабиба 🐴
#Ислам Махачев
Онлайн-трансляция боя Махачев – Добер и боя Ян – Стерлинг на UFC 259
#UFC 259
Дос Аньос пропустил полгода школы из-за джиу-джитсу. С женой познакомился после боя, в котором та была ринг-герл
#Рафаэль Дос Аньос
Онлайн-трансляция боя Махачев – Дос Аньос на UFC Vegas 14
#Махачев – Дос Аньос
Что еще будет на UFC 254 кроме боя Хабиба и Гейджи: кризисный Волков, боец после депрессии и девушка из Узбекистана
#UFC 254