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Ислам Махачев
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Ислам Махачев
Дата рождения
27 сентября 1991 г.
Достижения
Чемпион России по боевому самбо, чемпион мира по боевому самбо
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Лента
Материалы
Новости
Полный кард UFC 280 – это главный турнир года для фанатов из России: там подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
#UFC 280
13 августа, 21:50
Детали по бою Махачев – Оливейра: почему они подерутся за вакантный пояс и куда пропали другие претенденты
#Махачев – Оливейра
17 июля, 01:28
Хабиб поссорился в соцсетях с двумя топ-бойцами UFC. Он продвигает Махачева к титульному бою, хотя есть другой достойный претендент
#Хабиб Нурмагомедов
13 ноября 2021, 22:23
Главный вопрос UFC прямо сейчас: получит ли Махачев чемпионский бой и когда это произойдет?
#Ислам Махачев
31 октября 2021, 02:14
Хасбик стал звездой вечера на UFC: обнимался с Хабибом, праздновал победу на руках у Махачева и чуть не подрался с Абдурозиком
#Хасбик
31 октября 2021, 01:50
Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
#UFC 267
31 октября 2021, 00:00
Сколько Махачев заработал за бой с Хукером на UFC 267
#Махачев – Хукер
30 октября 2021, 23:08
Хабиб делает Ислама Махачева своим наследником в UFC. Он готовился по его диете, тренируется рядом и всегда помогает
#Ислам Махачев
05 ноября 2020, 21:13
Ислам Махачев идет к чемпионству UFC в статусе следующего Хабиба. Никто не соглашался драться с ним – кроме Хукера, у которого уже был бой месяц назад
#Ислам Махачев
29 октября 2021, 11:08
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
#UFC 267
12 октября 2021, 18:48
Хабиб – тренер. Весь бой напоминал Махачеву о плане отца и повлиял на победу
#Хабиб Нурмагомедов
18 июля 2021, 08:54
Ждем UFC 242 не только из-за Хабиба. Там подерется его друг и дебютирует чемпионка Fight Nights
#UFC
05 сентября 2019, 20:35
«Вы можете убегать, но не спрячетесь». Махачев обратился к топ-бойцам UFC после восьмой победы подряд
#Ислам Махачев
18 июля 2021, 08:15
Сколько Махачев заработал за бой с Мойзесом на UFC Vegas 31: гонорар, призовые, бонус
#Махачев – Мойзес
18 июля 2021, 07:42
Сколько Махачев заработал за бой с Добером на UFC 259
#Махачев – Добер
07 марта 2021, 11:56
Хабиб секундировал Махачева: напоил водой, подсказывал в углу, одобрил борьбу: «Молодец!»
#Хабиб Нурмагомедов
07 марта 2021, 07:45
Махачев обожает лошадей. Он тратит на них десятки тысяч, построил конюшню и катает Хабиба 🐴
#Ислам Махачев
06 марта 2021, 14:28
Онлайн-трансляция боя Махачев – Добер и боя Ян – Стерлинг на UFC 259
#UFC 259
02 марта 2021, 14:35
Дос Аньос пропустил полгода школы из-за джиу-джитсу. С женой познакомился после боя, в котором та была ринг-герл
#Рафаэль Дос Аньос
07 ноября 2020, 17:36
Онлайн-трансляция боя Махачев – Дос Аньос на UFC Vegas 14
#Махачев – Дос Аньос
07 ноября 2020, 11:13
Что еще будет на UFC 254 кроме боя Хабиба и Гейджи: кризисный Волков, боец после депрессии и девушка из Узбекистана
#UFC 254
23 октября 2020, 21:00