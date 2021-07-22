Махачев попал в топ-5 рейтинга бойцов UFC в легком весе. Следующий возможный соперник – Дариуш

Ислам Махачев поднялся на пятое место в рейтинге бойцов UFC в легком весе. Теперь он опережает Тони Фергюсона, Дэна Хукера, Конора Макгрегора и других звезд.

Так произошло после последнего боя Махачева, где он победил Тиаго Мойзеса удушающим приемом. Перед этим поединком Махачев занимал девятое место в рейтинге легковесов.

Махачев бросал вызов бойцам из топ-5 и просил у UFC бой с одним из них. Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что хочет организовать для Махачева бой с Бенилом Дариушем.

Дариуш идет в UFC на серии из семи побед подряд. Ему 32 года. В последнем бою Дариуш победил Фергюсона единогласным решением.