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Неизвестный, но важный революционер вратарей. Учил падать по дзюдо, разгонять атаки и заменяться под серию пенальти
#Франс Хук
29 мая, 21:21
Когда вернется большой футбол − в одной картинке
#Футбол
29 мая, 22:30
Идеально перед сном. Клопп читает сказку о Кенни Далглише
#Юрген Клопп
28 мая, 19:00
The Athletic узнал, как готовится АПЛ: мазок из горла, каждый игрок приезжает с отдельным мячом
#АПЛ
27 мая, 21:30
Игрок сборной Англии жил в приюте, кормил на Рождество бездомных, сейчас ходит к психологу
#Тайрон Мингс
27 мая, 15:39
Парень из «МЮ» год боролся с раком – химиотерапией и удалением яичка
#Макс Тэйлор
24 мая, 22:52
Откуда взялось правило шести секунд для вратарей
#Футбол
24 мая, 15:38
Игрок «Челси» Хадсон-Одои арестован. Он отпущен под залог и подозревается в изнасиловании
#Каллум Хадсон-Одои
18 мая, 15:32
Кто владеет клубами АПЛ – в одной картинке. Только 5 из 20 – англичане (+двое русских)
#АПЛ
22 апреля, 15:30
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