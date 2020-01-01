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Материалы
Как создавался тот лигочемпионовский «Интер». Моуринью толкал речь, стрессовал и учился простоте на курсах йоги
#Интер
22 мая, 19:32
Дерби «Боруссии» и «Шальке» – история про политику, войну и бедность. За много лет футболистов кусали собаки, а на поле появлялись львы
#Бундеслига
15 мая, 20:15
Великое фото, где футбол > политика. Финал ЛЧ прервал саммит G8: Обама, Меркель, Медведев – все смотрели трансляцию
#Лига чемпионов
30 апреля, 14:16
Той самой симуляции Бускетса – 10 лет. Его до сих пор травят, но он уверен: грамотно симулировать – это искусство
#Серхио Бускетс
29 апреля, 13:28
Матч «МЮ» и «Реала» изменил футбол. Это он вдохновил Абрамовича на покупку «Челси», а тот – денежных шейхов
#Лига чемпионов
23 апреля, 18:04
Как «Ливерпуль» стал лучшим. Большой и подробный разбор секретов Клоппа − за 17 шагов
#Ливерпуль
21 апреля, 11:15
Оказывается, тот самый гол Роналду через себя Буффону помог ему перейти в «Ювентус»
#Криштиану Роналду
03 апреля, 17:30
Есть теория, что на эпидемию коронавируса в Европе повлиял матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия»
#Лига чемпионов
24 марта, 13:17
Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы
#коронавирус
21 марта, 14:20
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