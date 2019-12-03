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Лучший гол в истории «МЮ» – Гиггз пробежал полполя и обыграл четверых. Он решился на трюк от недовольства собой
#Райан Гиггз
14 апреля, 18:07
«Кристал Пэлас» назвал себя старейшим профессиональным клубом мира. Все доказательства – в исследовании из книги
#Кристал Пэлас
22 апреля, 13:28
Игрок «Тоттенхэма» взбесился: залез на полную трибуну и чуть не побил фаната
#Эрик Дайер
05 марта, 11:55
Клопп открыто говорит про большую проблему – формат кубков все ненавидят
#Юрген Клопп
27 января, 21:20
Вратарь оскорблял «МЮ» перед матчем. И пропустил от него 6 голов
#Скотт Дэвис
26 января, 20:30
Три истории из Кубка Англии: Зинченко-мем, «Порт Вейл» пришел в раздевалку «Сити» ради селфи, ретро-майки от «Челси»
#Кубок Англии
05 января, 21:18
Летом форвард из 4-й лиги написал, что забил бы 40 голов, играя против Стоунза. Теперь они встретятся в Кубке Англии
#Кубок Англии
03 декабря 2019, 22:06
В Англии опять креатив с празднованием в маске. Ее специально изготовил известный рестлер
#Рауль Хименес
08 апреля 2019, 15:04