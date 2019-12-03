Летом форвард из 4-й лиги написал, что забил бы 40 голов, играя против Стоунза. Теперь они встретятся в Кубке Англии
Клуб четвертой по счету английской лиги «Порт Вейл» сыграет с «Манчестер Сити» в третьем раунде Кубка. К противостоянию теперь чуть больше внимания из-за летнего твита игрока «Порт Вейла».
6 июня сборная Англии проиграла в полуфинале Лиги наций голландцам 1:3. Защитник «Ман Сити» Джон Стоунз упустил де Лигта, который сравнял счет, а потом привез и фатально ошибся в овертайме, привезя победный гол в свои ворота.
Форвард «Порт Вейла» Том Поуп тогда написал в твиттере: «Посмотрел хайлайты. Понимаю, что я игрок четвертого дивизиона, что он играет за сборную и получает 150 тысяч в неделю, да и как футболист в миллион раз лучше меня, но я б играл против Джона Стоунза каждую неделю. И забил бы 40 за сезон!».
В комментариях он подискутировал с Кертисом Вудхаусом – бывшим полузащитником «Шеффилд Юнайтед» и «Бирмингема». Оба пришли к мнению, что Стоунз недостаточно агрессивен для современного футбола. «Надеюсь, «Порт Вейл» попадет на «Сити» в следующем сезоне», – написал один из болельщиков.
Желание осуществилось – по итогам жеребьевки «Сити» сыграет дома с «Порт Вейлом» в период с 3 по 6 января, точной даты пока нет.
Твит Поупа тут же нашли. А он выдал следующий, сопроводив его улыбчивыми эмодзи:
«Этот твит был примерно полгода назад, а вы все его откопали. За эти полгода он здорово прогрессировал, думаю, он – лучший центральный защитник в мире».
«Но ты же тоже прогрессировал, Том?» – иронично спросили в комментариях. В предыдущем сезоне Поуп забил 11 голов в лиге за «Порт Вейл», сейчас на его счету лишь три. Команда пока идет в таблице девятой – в трех очках от седьмого места (зона плей-офф) и в шести от третьего (прямой выход).
Но вполне вероятно, что встреча Поупа против Стоунза не состоится по простой причине – «Сити» наверняка будет серьезно ротировать состав в условиях очень плотного графика. В период с 27 декабря по 1 января клубу предстоит сыграть три матча в АПЛ.