Такое завершение карьеры – мечта: победный гол на 96-й минуте в матче еврокубка
Фанаты «Мальме» за эти дни прочувствовали весь спектр эмоций – от дикой ярости до безумного восторга. Златан Ибрагимович разозлил их покупкой акций другого шведского клуба, и вся любовь досталась куда более скромному, но гораздо более ценному для клуба футболисту.
37-летний шведский форвард Маркус Розенберг объявил о завершении карьеры по окончании сезона (в Швеции сезон по системе «весна – осень»). Матч «Мальме» – «Динамо» Киев стал для него последним на родной арене.
На игру Розенберг вывел больного раком мальчика, своего большого поклонника.
Трибуны посвятили футболисту вот такую красотищу:
Матч получился интригующим – один раз в счете вело «Динамо», дважды – «Мальме» в итоге – 3:3 к компенсированному времени. Розенберг забил в самом начале второго тайма, а дубль оформил как раз тогда, когда это было нужно больше всего – на шестой добавленной минуте. Он просто замкнул прострел и принес победу «Мальме» в важнейшей игре еврокубка. Фантастика.
Теперь шведам для выхода из группы надо победить в Копенгагене, в противном случае ждать осечки «Динамо» дома с «Лугано».
Маркус Розенберг – воспитанник «Мальме». Он, как и Златан, был выкуплен из этого клуба «Аяксом», пять сезонов провел в «Вердере», уезжал в аренду в «Расинг», за 33 матча ничего не забил за «Вест Бромвич».
Он вернулся в «Мальме» в 2014-м, с тех пор – 97 голов в 225 матчах во всех турнирах, три чемпионских титула в Швеции. Настоящий кумир для фанатов.