Такое завершение карьеры – мечта: победный гол на 96-й минуте в матче еврокубка

Теперь шведам для выхода из группы надо победить в Копенгагене, в противном случае ждать осечки «Динамо» дома с «Лугано».

Маркус Розенберг – воспитанник «Мальме». Он, как и Златан, был выкуплен из этого клуба «Аяксом», пять сезонов провел в «Вердере», уезжал в аренду в «Расинг», за 33 матча ничего не забил за «Вест Бромвич».

Он вернулся в «Мальме» в 2014-м, с тех пор – 97 голов в 225 матчах во всех турнирах, три чемпионских титула в Швеции. Настоящий кумир для фанатов.