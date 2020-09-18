Ветеран «Тоттенхэма» каждый день по два часа звонит фанатам. Помогает больным – потому что сам борется с диабетом и укусом крысы
Гари Маббут – центральный защитник и один из самых заметных игроков «Тоттенхэма» в 20-м веке. Он провел в клубе 16 лет (1982-1998), выиграл Кубок УЕФА и Кубок Англии. Еще в Англии часто вспоминают о колене Маббута – от него мяч залетел в ворота «Тоттенхэма», и «Ковентри Сити» благодаря этому автоголу выиграл Кубок.
После карьеры у Маббута развивается сахарный диабет первого типа. Он популяризирует борьбу с ним, ходит на детские ТВ-шоу и показывает, что укол инсулина – это не страшно. В 2013-м Маббуту из-за диабета чуть не ампутировали ногу, но все равно она сильно потеряла в чувствительности. По этой причине спустя пять лет на отдыхе в ЮАР Маббут не заметил, как ночью крыса съела часть его стопы и один палец прогрызла до кости.
Сейчас он – посол «Тоттенхэма» и АПЛ, участвует в акциях поддержки детей с диабетом.
А во время пандемии Маббут звонил фанатам. И не один раз. А каждый день по несколько часов, пока действовал усиленный режим изоляции.
У Маббута был список фанатов с датами их дня рождения. Он звонил, поздравлял и часто начинались долгие разговоры о футболе 60-х (в основном были пожилые люди). Но не все верили, что звонит Маббут:
«У меня были один или два человека, которые не верили, что это я, и не разговаривали, думая, что это шутка их друзей. Я должен был представить факты и цифры, чтобы доказать, кто я такой. Один раз я трижды пытался дозвониться до двух джентльменов, но они не верили, что это действительно я, и каждый раз клали трубку».
Маббут начинал звонить в 10 утра. И заканчивал обычно к часу дня. Больше 250 фанатов «Тоттенхэма» получили от него поздравления.
«Это был потрясающий опыт. Я отлично провел время во время карантина. Ведь я играл за клуб 16 лет, но у меня никогда не было возможности поговорить с этими людьми».