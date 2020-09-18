Ветеран «Тоттенхэма» каждый день по два часа звонит фанатам. Помогает больным – потому что сам борется с диабетом и укусом крысы

Гари Маббут – центральный защитник и один из самых заметных игроков «Тоттенхэма» в 20-м веке. Он провел в клубе 16 лет (1982-1998), выиграл Кубок УЕФА и Кубок Англии. Еще в Англии часто вспоминают о колене Маббута – от него мяч залетел в ворота «Тоттенхэма», и «Ковентри Сити» благодаря этому автоголу выиграл Кубок.

После карьеры у Маббута развивается сахарный диабет первого типа. Он популяризирует борьбу с ним, ходит на детские ТВ-шоу и показывает, что укол инсулина – это не страшно. В 2013-м Маббуту из-за диабета чуть не ампутировали ногу, но все равно она сильно потеряла в чувствительности. По этой причине спустя пять лет на отдыхе в ЮАР Маббут не заметил, как ночью крыса съела часть его стопы и один палец прогрызла до кости.

Сейчас он – посол «Тоттенхэма» и АПЛ, участвует в акциях поддержки детей с диабетом.

А во время пандемии Маббут звонил фанатам. И не один раз. А каждый день по несколько часов, пока действовал усиленный режим изоляции.