Первый случай в истории Англии, когда лига оштрафовала игрока за твит: 10 лет назад Бабел затроллил судью Уэбба
Январь 2011-го. «Ливерпуль» проигрывает «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии 0:1. Все обсуждают два решения судьи Говарда Уэбба. Он поставил в пользу «МЮ» спорный пенальти уже на первой минуте, а через полчаса показал прямую красную Стивену Джеррарду за подкат против Майкла Каррика.
Острее всех на судейство реагирует нападающий «Ливерпуля» Райан Бабел. Он запостил в твиттер фото Уэбба в прифотошопленной форме «Ман Юнайтед» с подписью «И вот это один из лучших судей?» Это обычная шутка фанатов «Ливерпуля», которые давно считают, что Уэбб подсуживает «МЮ».
И тоже в твиттере Бабел скоро извиняется:
«Приношу извинения. Не думал, что так серьезно отнесутся к этому фото. Это была моя эмоциональная реакция после матча».
Лига обвинила Бабела в ненадлежащем поведении и оштрафовала его на 10 тысяч фунтов. Это был первый случай, когда игрок АПЛ был оштрафован за пост в соцсетях. Лига так мотивировала решение:
«Все должны осознавать, что публичные заявления для газет не отличаются от комментариев в интернете – о них ведь узнает широкая аудитория».
Лига теперь постоянно штрафует за твиты и сомнительные посты в соцсетях. Больше 100 случаев только за три года после поста Бабела
В 2014 году The Guardian опубликовала исследование. Оказалось, что за три года после случая с Бабелом АПЛ заработала на штрафах за твиты 350 тысяч фунтов. Лига следит за всеми соцсетями игроков. Вот самые громкие скандалы, которые закончились большим штрафом.
🐦 В 2012-м Эшли Коул назвал Футбольную ассоциацию Англии «сборищем придурков». Это реакция на обвинения Джону Терри за расистские оскорбления в адрес Антона Фердинанда. Лига оштрафовала Коула на 90к фунтов, а «Челси» – на 200к.
🐦 Бенуа Ассу-Экотто запостил твит с поддержкой Николя Анелька, который показывал жест «кнель» (считается как антисемитский). Штраф в 50к фунтов + три матча дисквалификации.
🐦 Бернарду Силва сравнил талисмана бренда по производству арахиса с Бенжаменом Менди. Он в ответ отреагировал юмором, но лига все равно наказала Силву штрафом (50к фунтов) и матчем дисквалификации.
🐦 В феврале 2020-го Деле Алли запостил видео в Snapchat, где он сидит в маске, а рядом кашляет мужчина азиатской внешности. Алли намекнул в видео, что у него коронавирус. А потом сразу получил штраф в 50к фунтов и пропуск одной игры.
🐦 Эдинсон Кавани использовал в посте в инстаграме слово «negrito». 100к фунтов штраф и три игры дисквалификации. Но решение вызвало большой спор, потому что это слово в Уругвае не имеет расистского смысла. И сама ФА получила обвинения в расизме.