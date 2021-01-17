Первый случай в истории Англии, когда лига оштрафовала игрока за твит: 10 лет назад Бабел затроллил судью Уэбба

Лига теперь постоянно штрафует за твиты и сомнительные посты в соцсетях. Больше 100 случаев только за три года после поста Бабела

В 2014 году The Guardian опубликовала исследование. Оказалось, что за три года после случая с Бабелом АПЛ заработала на штрафах за твиты 350 тысяч фунтов. Лига следит за всеми соцсетями игроков. Вот самые громкие скандалы, которые закончились большим штрафом.

🐦 В 2012-м Эшли Коул назвал Футбольную ассоциацию Англии «сборищем придурков». Это реакция на обвинения Джону Терри за расистские оскорбления в адрес Антона Фердинанда. Лига оштрафовала Коула на 90к фунтов, а «Челси» – на 200к.

🐦 Бенуа Ассу-Экотто запостил твит с поддержкой Николя Анелька, который показывал жест «кнель» (считается как антисемитский). Штраф в 50к фунтов + три матча дисквалификации.

🐦 Бернарду Силва сравнил талисмана бренда по производству арахиса с Бенжаменом Менди. Он в ответ отреагировал юмором, но лига все равно наказала Силву штрафом (50к фунтов) и матчем дисквалификации.

🐦 В феврале 2020-го Деле Алли запостил видео в Snapchat, где он сидит в маске, а рядом кашляет мужчина азиатской внешности. Алли намекнул в видео, что у него коронавирус. А потом сразу получил штраф в 50к фунтов и пропуск одной игры.

🐦 Эдинсон Кавани использовал в посте в инстаграме слово «negrito». 100к фунтов штраф и три игры дисквалификации. Но решение вызвало большой спор, потому что это слово в Уругвае не имеет расистского смысла. И сама ФА получила обвинения в расизме.