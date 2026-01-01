Виктория Синицина

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Фигурное катание
Все результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Все чемпионы Европы-2022 выступят в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Состав России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Россия взяла девять медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов – чемпионы Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов лидируют на чемпионате Европы после ритм-танца. Степанова и Букин – вторые
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов едут на ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Они снимались с чемпионата России
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России по фигурному катанию. Они лидировали после ритм-танца
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выступят последними в ритм-танце на ЧР-2022 по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на соревнования в танцах, 23-24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию
#Гран-при России
Фигурное катание
Пара Синицина-Кацалапов – победители ритм-танца на Гран-при Сочи
#Виктория Синицина
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников в танцах
#фигурное катание
Фигурное катание
Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили в произвольном танце на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть произвольный танец на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 16 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Россия лидирует на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Результат первого дня – 49 баллов
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Они заработали 12 баллов
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Прогноз на ритм-танец на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Во сколько начнется ритм-танец на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть ритм-танец на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Россия объявила состав на командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Сборная России взяла шесть медалей на ЧМ по фигурному катанию. Это повторение результата 1999 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов – чемпионы мира по фигурному катанию 🥇
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию. Степанова и Букин – в пятерке лучших
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Во сколько начнется ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Где смотреть ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Состав участников финала Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Степанова и Букин выиграли соревнования в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Пара Степанова – Букин выиграла ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Пара Синицина – Кацалапов победила на Гран-при России в танцах на льду ⛸️
#Виктория Синицина