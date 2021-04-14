Прогноз на ритм-танец на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года

Командный чемпионат мира по фигурному катанию стартует 15 апреля. Турнир откроется ритм-танцем в исполнении танцевальных дуэтов. Начало – 09:00 по Москве.

Каждая страна выставляет по одной танцевальной паре. Всего участвуют шесть пар. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – фавориты.

Это действующие чемпионы мира по фигурному катанию. На турнире в Стокгольме они набрали 221,17 балла. Тогда они победили и в ритм-танце с результатом 88,15.

На ЧМ-2021 Россия взяла шесть медалей – больше, чем другие сборные. В командном чемпионате мира важны результаты по каждому виду. Они суммируются в итоговый показатель.

Командный чемпионат мира – коммерческий турнир. Общий призовой фонд составляет миллион евро.

Где смотреть ритм-танец