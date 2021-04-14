Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
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Прогноз на ритм-танец на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
вчера, 22:41
Командный чемпионат мира по фигурному катанию стартует 15 апреля. Турнир откроется ритм-танцем в исполнении танцевальных дуэтов. Начало – 09:00 по Москве.
Каждая страна выставляет по одной танцевальной паре. Всего участвуют шесть пар. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – фавориты.
Это действующие чемпионы мира по фигурному катанию. На турнире в Стокгольме они набрали 221,17 балла. Тогда они победили и в ритм-танце с результатом 88,15.
На ЧМ-2021 Россия взяла шесть медалей – больше, чем другие сборные. В командном чемпионате мира важны результаты по каждому виду. Они суммируются в итоговый показатель.
Командный чемпионат мира – коммерческий турнир. Общий призовой фонд составляет миллион евро.
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