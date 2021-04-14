Где смотреть ритм-танец на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года

Командный чемпионат мира по фигурному катанию стартует 15 апреля 2021 года. Первый вид – ритм-танец у танцевальных пар.

Официальный сайт Первого канала начнет прямую трансляцию в 09:00 по московскому времени. Фрагменты выступлений Первый канал покажет и по ТВ, но позже – в 12:15 по Москве.

Eurosport тоже проведет прямую трансляцию ритм-танца. Перед этим канал покажет церемонию открытия чемпионата мира.

Россию в ритм-танце представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Это действующие чемпионы мира в танцах на льду.

Прогноз на ритм-танец