Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание #Виктория Синицина #Никита Кацалапов
Где смотреть ритм-танец на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
вчера, 21:56
Командный чемпионат мира по фигурному катанию стартует 15 апреля 2021 года. Первый вид – ритм-танец у танцевальных пар.
Официальный сайт Первого канала начнет прямую трансляцию в 09:00 по московскому времени. Фрагменты выступлений Первый канал покажет и по ТВ, но позже – в 12:15 по Москве.
Eurosport тоже проведет прямую трансляцию ритм-танца. Перед этим канал покажет церемонию открытия чемпионата мира.
Россию в ритм-танце представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Это действующие чемпионы мира в танцах на льду.
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