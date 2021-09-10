фигурное катание
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
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#фигурное катание #Виктория Синицина #Никита Кацалапов

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников в танцах

вчера, 19:43

AFLO/Global Look Press

Танцевальные дуэты покажут новые программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Это мероприятие пройдет в Челябинске.

11 сентября в 12:00 танцоры исполнят ритм-танец. 12 сентября в это же время они выступят с произвольным танцем.

Полный состав участников:

  • Анжелика Абашкина/Павел Дрозд
  • Диана Дэвис/Глеб Смолкин
  • Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро
  • Аннабель Морозов/Андрей Багин
  • Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Победители ЧМ-2021.
  • Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин
  • Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
  • Елизавета Шанаева/Девид Нарижный

Дуэты Степанова/Букин, Шевченко/Еременко и Ушакова/Некрасов пропустят прокаты в Челябинске по медицинским показаниям.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт ФФККР
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