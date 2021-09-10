Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников в танцах

Танцевальные дуэты покажут новые программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Это мероприятие пройдет в Челябинске.

11 сентября в 12:00 танцоры исполнят ритм-танец. 12 сентября в это же время они выступят с произвольным танцем.

Полный состав участников:

Анжелика Абашкина/Павел Дрозд

Диана Дэвис/Глеб Смолкин

Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро

Аннабель Морозов/Андрей Багин

Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Победители ЧМ-2021.

Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Елизавета Шанаева/Девид Нарижный

Дуэты Степанова/Букин, Шевченко/Еременко и Ушакова/Некрасов пропустят прокаты в Челябинске по медицинским показаниям.