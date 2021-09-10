фигурное катание
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников в танцах
вчера, 19:43
Танцевальные дуэты покажут новые программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Это мероприятие пройдет в Челябинске.
11 сентября в 12:00 танцоры исполнят ритм-танец. 12 сентября в это же время они выступят с произвольным танцем.
Полный состав участников:
- Анжелика Абашкина/Павел Дрозд
- Диана Дэвис/Глеб Смолкин
- Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро
- Аннабель Морозов/Андрей Багин
- Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Победители ЧМ-2021.
- Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин
- Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
- Елизавета Шанаева/Девид Нарижный
Дуэты Степанова/Букин, Шевченко/Еременко и Ушакова/Некрасов пропустят прокаты в Челябинске по медицинским показаниям.
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