Виктория Синицина
Никита Кацалапов
Пара Синицина-Кацалапов – победители ритм-танца на Гран-при Сочи
4 часа назад
26 ноября в Сочи проходил этап Гран-при. В этот день был ритм-танец. Топ-8 по его итогам:
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 86,81.
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 79,56.
3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 76,39.
4. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 75,94.
5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 73,72.
6. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 71,95.
7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 71,43.
8. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Россия) – 71,05.
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