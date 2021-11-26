Пара Синицина-Кацалапов – победители ритм-танца на Гран-при Сочи

26 ноября в Сочи проходил этап Гран-при. В этот день был ритм-танец. Топ-8 по его итогам:

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 86,81.

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 79,56.

3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 76,39.

4. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 75,94.

5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 73,72.

6. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 71,95.

7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 71,43.

8. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Россия) – 71,05.