Во сколько начнется ритм-танец на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года

Ритм-танец на командном чемпионате мира по фигурному катанию – первый вид программы. Он стартует сразу после церемонии открытия турнира.

Танцевальные пары покажут ритм-танец 15 апреля в 09:00 по московскому времени. Произвольный танец состоится через сутки.

Россию представляют Виктория Синицина и Никита Кацалапов. От каждой страны участвует один танцевальный дуэт.

На командном чемпионате мира важны выступления в каждом виде. Все участники зарабатывают очки, которые потом суммируются.

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