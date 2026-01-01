Виктория Синицина

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Капитан России в фигурном катании взял уже четыре медали на Олимпиадах. Он делает уколы и ждет операцию на спине
#Никита Кацалапов
Везде новости про допинг в сборной России по фигурке – но никто ничего не понимает. Разбираемся онлайн
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Проблемное золото России в фигурном катании на Олимпиаде-2022: жесткое падение, два поражения, ноль замен в команде
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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Россия отказалась от замен в командном турнире на Олимпиаде-2022. Это сенсация – и минус две медали для фигуристов
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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Первая сенсация Олимпиады-2022: главный дуэт мира Синицина/Кацалапов проиграл ритм-танец в командном турнире
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Как устроен командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022: состав России, где смотреть, какой формат
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022
#фигурное катание
Россия семь лет не побеждала в танцах на льду. Оказалось, что можно обыгрывать непобедимых
#фигурное катание
Главный русский дуэт в танцах снялся с чемпионата России: обострилась старая травма Кацалапова, из-за которой он мог вылететь на несколько недель
#Никита Кацалапов
Тенденции сезона в фигурном катании – для тех, кто пропустил события до чемпионата России: травмы, смена программ, рекорды
#фигурное катание
Итоги контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию: костюм в цветах флага, пять четверных Трусовой, злость Тутберидзе
#фигурное катание
Сколько русские фигуристы заработали за победу на командном чемпионате мира по фигурному катанию
#фигурное катание