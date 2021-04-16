Где смотреть произвольный танец на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 16 апреля 2021 года

Соревнования у танцоров на командном чемпионате мира по фигурному катанию завершатся произвольным танцем. Время старта – 10:40 по московскому времени.

Первый канал покажет их в прямом эфире. Трансляция начнется на официальном сайте. Показ по ТВ состоится в 12:15 по Москве.

В произвольном танце от России участвуют Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 15 апреля они выиграли ритм-танец на командном чемпионате мира.

Каждая программа считается отдельным видом на этом турнире. За места набираются баллы, которые потом суммируются с показателями у других спортсменов.

Россия набрала 49 баллов за первый день соревнований. Она лидирует на турнире – опережает сборную США на два балла.