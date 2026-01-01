Петр Ян

Дата рождения
11 февраля 1993 г.
Достижения
Бывший чемпион UFC и АСВ в легчайшем весе
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MMA
Все результаты UFC 280: как завершились бои Махачева, Яна и Стерлинга
#UFC 280
MMA
В бою Ян – О'Мэлли на UFC 280 все решил первый раунд
#Ян – О’Мэлли
MMA
Полная статистика по бою Ян – О'Мэлли на UFC 280
#Ян – О’Мэлли
MMA
Ян проиграл О’Мэлли на турнире UFC 280
#Ян – О’Мэлли
MMA
UFC 280: статистика перед боем Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года
#Ян – О’Мэлли
MMA
UFC 280: во сколько начало боя Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года
#Ян – О’Мэлли
MMA
UFC 280: прогноз на бой Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года
#Ян – О’Мэлли
MMA
Где смотреть бой Ян – О’Мэлли: во сколько прямая трансляция, UFC 280 22 октября
#Ян – О’Мэлли
MMA
Полный кард турнира UFC 280, где подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
#UFC 280
MMA
Полный кард турнира UFC 273, где подерутся Ян, Чимаев и Волкановски
#Ян – Стерлинг
MMA
UFC 273: прогноз на бой Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года
#Ян – Стерлинг
MMA
UFC 273: во сколько начало боя Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года
#Ян – Стерлинг
MMA
Где смотреть бой Ян – Стерлинг: во сколько прямая трансляция боя, UFC 273 10 апреля
#Ян – Стерлинг
MMA
Реванш Ян – Стерлинг состоится 5 марта. Он пройдет на турнире UFC 272
#Ян – Стерлинг
MMA
Ян нанес меньше ударов и отдал Сэндхагену первый раунд на UFC 267. Но выиграл четыре раунда подряд
#Ян – Сэндхаген
MMA
Ян победил Сэндхагена на турнире UFC 267. Он взял временный пояс в легчайшем весе
#Ян – Сэндхаген
MMA
Ян и Сэндхаген выходят на титульный бой после поражений. Это первый случай в истории UFC
#Ян – Сэндхаген
MMA
Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267
MMA
Превью титульного боя Ян – Сэндхаген
#Ян – Сэндхаген
MMA
Постер турнира UFC 267. Там выступят десять бойцов из России
#UFC 267
MMA
Главные участники турнира UFC 267
#UFC 267
MMA
Где смотреть бой Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
MMA
Где смотреть UFC 267
#UFC 267
MMA
Во сколько начало боя Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
MMA
Прогноз на бой Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
MMA
Дата боя Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
MMA
Афиша турнира UFC 267. Два титульных боя, возвращение Махачева и Чимаева
#UFC 267
MMA
На UFC 267 будет два титульных боя. В одном из них подерется Ян
#Петр Ян
MMA
Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев
#UFC 267
MMA
Дата проведения турнира UFC 267
#UFC 267
MMA
Ян подерется с Сэндхагеном за пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе
#Петр Ян
MMA
Петр Ян выступит на UFC 267, где подерется за временный титул
#Петр Ян
MMA
Стерлинг из-за травмы снялся с реванша против Яна. Их бой планировался на 30 октября
#Петр Ян
MMA
Петр Ян опустился на 13-е место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории
#Петр Ян
MMA
UFC организует реванш боя Ян – Стерлинг
#Ян – Стерлинг
MMA
«Я просто совершил ошибку и заплатил за нее». Реакция Яна после запрещенного удара в чемпионском бою
#Ян – Стерлинг
MMA
Результаты всех боев на UFC 259
#UFC 259
MMA
Ян завершил победную серию в легчайшем весе на семи боях. Это рекорд, который он делит с двумя бойцами
#Петр Ян
MMA
На момент остановки боя Стерлинг проигрывал Яну раздельным решением судей
#Ян – Стерлинг
MMA
Ян потерял чемпионский пояс UFC. Результат боя против Стерлинга – дисквалификация за удар коленом
#Ян – Стерлинг
MMA
Где смотреть бой Ян – Стерлинг на UFC 259
#Ян – Стерлинг
MMA
Полный кард турнира UFC 259
#UFC 259
MMA
Во сколько начнется бой Ян – Стерлинг на UFC 259
#Ян – Стерлинг
MMA
Битва взглядов Яна и Стерлинга перед UFC 259
#Ян – Стерлинг
MMA
Прогноз на бой Ян – Стерлинг на UFC 259
#Ян – Стерлинг
MMA
Петр Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 259
#Петр Ян
MMA
Ян продлил серию побед в UFC до семи боев. Это рекорд для легчайшего веса
#Петр Ян
MMA
Петр Ян – чемпион UFC в легчайшем весе 🥊
#Петр Ян
MMA
Петр Ян в июле проведет титульный бой в UFC
#Петр Ян
MMA
Петр Ян проведет титульный бой
#Петр Ян