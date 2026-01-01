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Петр Ян
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Петр Ян
Дата рождения
11 февраля 1993 г.
Достижения
Бывший чемпион UFC и АСВ в легчайшем весе
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Новости
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Все результаты UFC 280: как завершились бои Махачева, Яна и Стерлинга
#UFC 280
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UFC 280: прогноз на бой Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года
#Ян – О’Мэлли
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Где смотреть бой Ян – О’Мэлли: во сколько прямая трансляция, UFC 280 22 октября
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Полный кард турнира UFC 280, где подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
#UFC 280
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Полный кард турнира UFC 273, где подерутся Ян, Чимаев и Волкановски
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UFC 273: во сколько начало боя Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года
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Где смотреть бой Ян – Стерлинг: во сколько прямая трансляция боя, UFC 273 10 апреля
#Ян – Стерлинг
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Реванш Ян – Стерлинг состоится 5 марта. Он пройдет на турнире UFC 272
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Ян нанес меньше ударов и отдал Сэндхагену первый раунд на UFC 267. Но выиграл четыре раунда подряд
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Ян победил Сэндхагена на турнире UFC 267. Он взял временный пояс в легчайшем весе
#Ян – Сэндхаген
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#Ян – Сэндхаген
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Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267
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Превью титульного боя Ян – Сэндхаген
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Постер турнира UFC 267. Там выступят десять бойцов из России
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Главные участники турнира UFC 267
#UFC 267
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Где смотреть бой Ян – Сэндхаген на UFC 267
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Где смотреть UFC 267
#UFC 267
MMA
Во сколько начало боя Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
MMA
Прогноз на бой Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
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Дата боя Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
MMA
Афиша турнира UFC 267. Два титульных боя, возвращение Махачева и Чимаева
#UFC 267
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На UFC 267 будет два титульных боя. В одном из них подерется Ян
#Петр Ян
MMA
Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев
#UFC 267
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Дата проведения турнира UFC 267
#UFC 267
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Ян подерется с Сэндхагеном за пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе
#Петр Ян
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Петр Ян выступит на UFC 267, где подерется за временный титул
#Петр Ян
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#Петр Ян
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#UFC 259
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Во сколько начнется бой Ян – Стерлинг на UFC 259
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Петр Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 259
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