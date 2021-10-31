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Петр Ян
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Петр Ян
Дата рождения
11 февраля 1993 г.
Достижения
Бывший чемпион UFC и АСВ в легчайшем весе
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MMA
Полный кард турнира UFC 273, где подерутся Ян, Чимаев и Волкановски
#Ян – Стерлинг
08 апреля, 21:05
MMA
UFC 273: прогноз на бой Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года
#Ян – Стерлинг
08 апреля, 20:48
MMA
UFC 273: во сколько начало боя Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года
#Ян – Стерлинг
08 апреля, 20:42
MMA
Где смотреть бой Ян – Стерлинг: во сколько прямая трансляция боя, UFC 273 10 апреля
#Ян – Стерлинг
08 апреля, 10:55
MMA
Реванш Ян – Стерлинг состоится 5 марта. Он пройдет на турнире UFC 272
#Ян – Стерлинг
06 января, 10:57
MMA
Ян нанес меньше ударов и отдал Сэндхагену первый раунд на UFC 267. Но выиграл четыре раунда подряд
#Ян – Сэндхаген
31 октября 2021, 00:08
MMA
Ян победил Сэндхагена на турнире UFC 267. Он взял временный пояс в легчайшем весе
#Ян – Сэндхаген
30 октября 2021, 23:42
MMA
Ян и Сэндхаген выходят на титульный бой после поражений. Это первый случай в истории UFC
#Ян – Сэндхаген
30 октября 2021, 11:45
MMA
Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267
29 октября 2021, 10:13
MMA
Превью титульного боя Ян – Сэндхаген
#Ян – Сэндхаген
28 октября 2021, 10:20
MMA
Постер турнира UFC 267. Там выступят десять бойцов из России
#UFC 267
28 октября 2021, 10:03
MMA
Главные участники турнира UFC 267
#UFC 267
28 октября 2021, 09:58
MMA
Где смотреть бой Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
20 октября 2021, 17:32
MMA
Где смотреть UFC 267
#UFC 267
20 октября 2021, 16:28
MMA
Во сколько начало боя Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
14 октября 2021, 10:04
MMA
Прогноз на бой Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
14 октября 2021, 10:00
MMA
Дата боя Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
14 октября 2021, 09:55
MMA
Афиша турнира UFC 267. Два титульных боя, возвращение Махачева и Чимаева
#UFC 267
13 октября 2021, 14:41
MMA
На UFC 267 будет два титульных боя. В одном из них подерется Ян
#Петр Ян
13 октября 2021, 13:07
MMA
Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев
#UFC 267
12 октября 2021, 21:53
MMA
Дата проведения турнира UFC 267
#UFC 267
12 октября 2021, 21:48
MMA
Ян подерется с Сэндхагеном за пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе
#Петр Ян
28 сентября 2021, 22:25
MMA
Петр Ян выступит на UFC 267, где подерется за временный титул
#Петр Ян
26 сентября 2021, 13:44
MMA
Стерлинг из-за травмы снялся с реванша против Яна. Их бой планировался на 30 октября
#Петр Ян
25 сентября 2021, 22:35
MMA
Петр Ян опустился на 13-е место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории
#Петр Ян
18 мая 2021, 10:35
MMA
UFC организует реванш боя Ян – Стерлинг
#Ян – Стерлинг
07 марта 2021, 10:52
MMA
«Я просто совершил ошибку и заплатил за нее». Реакция Яна после запрещенного удара в чемпионском бою
#Ян – Стерлинг
07 марта 2021, 09:36
MMA
Результаты всех боев на UFC 259
#UFC 259
07 марта 2021, 09:26
MMA
Ян завершил победную серию в легчайшем весе на семи боях. Это рекорд, который он делит с двумя бойцами
#Петр Ян
07 марта 2021, 08:40
MMA
На момент остановки боя Стерлинг проигрывал Яну раздельным решением судей
#Ян – Стерлинг
07 марта 2021, 08:14
MMA
Ян потерял чемпионский пояс UFC. Результат боя против Стерлинга – дисквалификация за удар коленом
#Ян – Стерлинг
07 марта 2021, 08:05
MMA
Где смотреть бой Ян – Стерлинг на UFC 259
#Ян – Стерлинг
05 марта 2021, 22:20
MMA
Полный кард турнира UFC 259
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05 марта 2021, 14:42
MMA
Во сколько начнется бой Ян – Стерлинг на UFC 259
#Ян – Стерлинг
05 марта 2021, 13:56
MMA
Битва взглядов Яна и Стерлинга перед UFC 259
#Ян – Стерлинг
05 марта 2021, 11:42
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Прогноз на бой Ян – Стерлинг на UFC 259
#Ян – Стерлинг
02 марта 2021, 12:25
MMA
Петр Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 259
#Петр Ян
08 января 2021, 10:03
MMA
Ян продлил серию побед в UFC до семи боев. Это рекорд для легчайшего веса
#Петр Ян
12 июля 2020, 07:11
MMA
Петр Ян – чемпион UFC в легчайшем весе 🥊
#Петр Ян
12 июля 2020, 06:56
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Петр Ян в июле проведет титульный бой в UFC
#Петр Ян
28 мая 2020, 10:18
MMA
Петр Ян проведет титульный бой
#Петр Ян
10 мая 2020, 11:50