Ян подерется с Сэндхагеном за пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе

Эту информацию подтвердил президент UFC Дэйна Уайт. Бой пройдет 30 октября в Абу-Даби.

Кори Сэндхаген – третий номер рейтинга UFC в легчайшем весе. Он заменил в бою за чемпионский пояс Алджамейна Стерлинга.

Стерлинг – действующий чемпион. Он травмировался и отказался от реванша против Петра Яна, который получил дисквалификацию в первом бою за использование запрещенного приема.

На UFC 267 выступят Ислам Махачев (подерется с Рафаэлем Дос Аньосом) и Александр Волков (подерется с Марчином Тыбурой). Полный кард – здесь.