Петр Ян
UFC
Ян подерется с Сэндхагеном за пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе
вчера, 22:25
Эту информацию подтвердил президент UFC Дэйна Уайт. Бой пройдет 30 октября в Абу-Даби.
Кори Сэндхаген – третий номер рейтинга UFC в легчайшем весе. Он заменил в бою за чемпионский пояс Алджамейна Стерлинга.
Стерлинг – действующий чемпион. Он травмировался и отказался от реванша против Петра Яна, который получил дисквалификацию в первом бою за использование запрещенного приема.
На UFC 267 выступят Ислам Махачев (подерется с Рафаэлем Дос Аньосом) и Александр Волков (подерется с Марчином Тыбурой). Полный кард – здесь.
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