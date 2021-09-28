Петр Ян
UFC
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#Петр Ян #UFC

Ян подерется с Сэндхагеном за пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе

вчера, 22:25

Кори Сэндхаген

Keystone Press Agency / Global Look Press

Эту информацию подтвердил президент UFC Дэйна Уайт. Бой пройдет 30 октября в Абу-Даби.

Кори Сэндхаген – третий номер рейтинга UFC в легчайшем весе. Он заменил в бою за чемпионский пояс Алджамейна Стерлинга.

Стерлинг – действующий чемпион. Он травмировался и отказался от реванша против Петра Яна, который получил дисквалификацию в первом бою за использование запрещенного приема.

На UFC 267 выступят Ислам Махачев (подерется с Рафаэлем Дос Аньосом) и Александр Волков (подерется с Марчином Тыбурой). Полный кард – здесь.

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Источник:
ESPN
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