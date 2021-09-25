Петр Ян
UFC
Алджамейн Стерлинг
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#Петр Ян #UFC #Алджамейн Стерлинг

Стерлинг из-за травмы снялся с реванша против Яна. Их бой планировался на 30 октября

вчера, 22:35

UFC 267 состоится в Абу-Даби. Алджамейн Стерлинг снялся с боя против Петра Яна. Эту информацию подтвердили источники MMA Junkie (600 тысяч подписчиков в твиттере) и MMA Fighting (630 тысяч подписчиков в твиттере), хотя официальных заявлений не было.

В марте-2021 Стерлинг и Ян провели бой за чемпионский пояс, но Ян нанес запрещенный удар, получил дисквалификацию и лишился титула. Стерлинг стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

Возможный вариант – бой Яна за пояс временного чемпиона. Потенциальный соперник неизвестен. Им может стать Кори Сэндхаген, занимающий третье место в рейтинге бойцов легчайшего веса.

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Источник:
MMA Junkie
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