Петр Ян выступит на UFC 267, где подерется за временный титул

7 марта 2021 года Петр Ян дрался с Алджамейном Стерлингом и проиграл. Так это было:

Ян странно лишился титула чемпиона UFC: ударил коленом, когда это запрещено. Думал, что тот был на корточках

Стерлинг пропустил удар, когда касался пола тремя точками – поэтому Яна забанили. Это правило бесит даже Уайта

На UFC 267, который должен пройти 30 октября, у Яна был запланирован реванш со Стерлингом. Но тот снялся 25 сентября.

26 сентября менеджер Яна Саят Абдрахманов дал интервью о будущем бойца. Две цитаты: