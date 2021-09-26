Петр Ян
UFC
Петр Ян выступит на UFC 267, где подерется за временный титул
57 минут назад
7 марта 2021 года Петр Ян дрался с Алджамейном Стерлингом и проиграл. Так это было:
Ян странно лишился титула чемпиона UFC: ударил коленом, когда это запрещено. Думал, что тот был на корточках
Стерлинг пропустил удар, когда касался пола тремя точками – поэтому Яна забанили. Это правило бесит даже Уайта
На UFC 267, который должен пройти 30 октября, у Яна был запланирован реванш со Стерлингом. Но тот снялся 25 сентября.
26 сентября менеджер Яна Саят Абдрахманов дал интервью о будущем бойца. Две цитаты:
- «Он [Стерлинг] изначально не горел желанием драться с Петром, тем более в Абу-Даби. Он не один раз заявлял, что не хочет там выступать, и сейчас нашел причину, чтобы сняться с боя. В будущем реванш со Стерлингом неизбежен».
- «Петр все равно выступит в эту дату [UFC 267] и будет биться за временный титул».
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