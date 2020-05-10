Петр Ян
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Генри Сехудо
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#Петр Ян #UFC #MMA #Генри Сехудо

Петр Ян проведет титульный бой

10 мая 2020, 11:50

Президент UFC Дэйна Уайт анонсировал это после того, как Генри Сехудо объявил о завершении карьеры.

А вот две реакции Петра Яна на это:

1. «Умное решение, чтобы сбежать от боя со мной, Сехудо».

2. «Я очень рад, если следующий мой бой будет за пояс. Я говорил, что мне неважно с кем драться, мне неважно, кем будет претендент. Мне важна сама цель, сам пояс. Я готов драться. Я не упущу эту возможность, свой шанс. Ждем информацию от UFC. Мы готовы лететь в любую точку мира, чтобы драться за этот пояс»,

Последнее про UFC:
Фергюсон побеждал 8 лет (это 12 боев!). И проиграл Гейджи, потому что готовился к другому стилю
Сехудо выходит на бои с копией золота Олимпиады. Оригинальную медаль он потерял в пожаре
Гейджи выбросил пояс и сказал, что его интересует только бой с чемпионом из России. Хабиб отреагировал
Еще один турнир Европы, где играют в футбол во время пандемии коронавируса
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