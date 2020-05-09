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#Футбол #коронавирус #чемпионат Фарерских островов

Еще один турнир Европы, где играют в футбол во время пандемии коронавируса

09 мая, 23:40

Мы рассказывали сразу о нескольких мировых турнирах, где не останавливали чемпионаты на время пандемии. В эти выходные к ним добавился чемпионат Кореи – там матчи ожидаемо проходят без зрителей. По такой же системе запустился и турнир на Фарерских островах. Это всего второе соревнование в европейском футболе во время пандемии коронавируса. Напоминаем: чемпионат Белоруссии так и не прекратился.

В чемпионате Фарер всего 10 команд. Пять матчей играются в один день. Вот как это было 9 мая:

Фейсбук «ИФ Фуглафьордур»

Фейсбук «ЭБ-Стреймур»

Фейсбук «Рунавик»

Фейсбук «Б-36 Торсхавн»

Фейсбук «Б-36 Торсхавн»

Фейсбук «Б-36 Торсхавн»

Фейсбук «Б-36 Торсхавн»

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