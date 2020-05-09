Еще один турнир Европы, где играют в футбол во время пандемии коронавируса

Мы рассказывали сразу о нескольких мировых турнирах, где не останавливали чемпионаты на время пандемии. В эти выходные к ним добавился чемпионат Кореи – там матчи ожидаемо проходят без зрителей. По такой же системе запустился и турнир на Фарерских островах. Это всего второе соревнование в европейском футболе во время пандемии коронавируса. Напоминаем: чемпионат Белоруссии так и не прекратился.

В чемпионате Фарер всего 10 команд. Пять матчей играются в один день. Вот как это было 9 мая: