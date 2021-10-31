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Петр Ян
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Петр Ян
Дата рождения
11 февраля 1993 г.
Достижения
Бывший чемпион UFC и АСВ в легчайшем весе
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Материалы
Новости
Полный кард UFC 280 – это главный турнир года для фанатов из России: там подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
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13 августа, 21:50
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#Ян – Стерлинг
10 апреля, 08:45
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Сколько Петр Ян заработал за бой против Стерлинга на UFC 273
#Ян – Стерлинг
10 апреля, 07:40
Как Петр Ян стал главным бойцом России в эпоху после Хабиба – через работу охранником, Таиланд, бои со сломанным пальцем
#Петр Ян
10 апреля, 07:35
Ян вышел за титулом UFC вместе с семьей. Называл главного соперника клоуном, пока сын рассматривал пояс
#Петр Ян
31 октября 2021, 02:58
Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
#UFC 267
31 октября 2021, 00:00
Из-за пандемии Петр Ян готовится к UFC не в привычном Таиланде. Это важное место: там были рождение сына, локдаун, встречи с бойцами
#Петр Ян
29 октября 2021, 16:15
Сколько Петр Ян заработал за бой против Сэндхагена на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
30 октября 2021, 23:57
Тренер Петра Яна воевал снайпером в Ираке и Афганистане и спасал сослуживцев от смерти
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UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
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12 октября 2021, 18:48
Легчайший вес в UFC – это сколько? Чем отличается от наилегчайшего? Есть крутые кроме Яна?
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12 июля 2020, 13:30
Сколько Ян заработал за бой со Стерлингом на UFC 259
#Ян – Стерлинг
07 марта 2021, 12:29
Стерлинг пропустил удар, когда касался пола тремя точками – поэтому Яна забанили. Это правило бесит даже Уайта
#Петр Ян
07 марта 2021, 10:58
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#Петр Ян
07 марта 2021, 08:40
Петр Ян рос в деревне с семью братьями и сестрами. Теперь отправляет деньги с UFC на дом маме, которая их всех воспитала
#Петр Ян
03 марта 2021, 21:58
Онлайн-трансляция боя Махачев – Добер и боя Ян – Стерлинг на UFC 259
#UFC 259
02 марта 2021, 14:35
Все чемпионы UFC в одном месте. Среди них – двое россиян и гражданка Киргизии
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19 июля 2020, 11:00
Каким был первый турнир UFC на «Бойцовском острове»
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12 июля 2020, 09:35
62:1 – так Ян доминировал над Альдо в последнем раунде
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12 июля 2020, 08:45
Ян попал в ММА благодаря желанию заработать. Семь лет назад он работал охранником, а сейчас взял титул UFC
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09 июля 2020, 14:00
Ян победил Альдо – в неудобной стойке и с отбитой ногой
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12 июля 2020, 07:56
«Ян, поздравляю, но ты отстой и злая картошка». Сехудо – главный комментатор боя Яна и Альдо
#Генри Сехудо
12 июля 2020, 07:43