Петр Ян

Дата рождения
11 февраля 1993 г.
Достижения
Бывший чемпион UFC и АСВ в легчайшем весе
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Что будет с карьерой Яна в UFC: возможный соперник, шансы на пояс, поменяется ли отношение судей
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#Петр Ян
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Сколько Петр Ян заработал за бой против О’Мэлли на UFC 280
#Ян – О’Мэлли
Полный кард UFC 280 – это главный турнир года для фанатов из России: там подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
#UFC 280
«Вы меня обокрали». Ян снова проиграл Стерлингу – теперь спорным судейским решением
#Ян – Стерлинг
Сколько Алджамейн Стерлинг заработал за бой против Яна на UFC 273
#Ян – Стерлинг
Сколько Петр Ян заработал за бой против Стерлинга на UFC 273
#Ян – Стерлинг
Как Петр Ян стал главным бойцом России в эпоху после Хабиба – через работу охранником, Таиланд, бои со сломанным пальцем
#Петр Ян
Из-за пандемии Петр Ян готовится к UFC не в привычном Таиланде. Это важное место: там были рождение сына, локдаун, встречи с бойцами
#Петр Ян
Ян вышел за титулом UFC вместе с семьей. Называл главного соперника клоуном, пока сын рассматривал пояс
#Петр Ян
Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
#UFC 267
Сколько Петр Ян заработал за бой против Сэндхагена на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
Легчайший вес в UFC – это сколько? Чем отличается от наилегчайшего? Есть крутые кроме Яна?
#UFC
Тренер Петра Яна воевал снайпером в Ираке и Афганистане и спасал сослуживцев от смерти
#Шон Кобер
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
#UFC 267
Сколько Ян заработал за бой со Стерлингом на UFC 259
#Ян – Стерлинг
Стерлинг пропустил удар, когда касался пола тремя точками – поэтому Яна забанили. Это правило бесит даже Уайта
#Петр Ян
Ян странно лишился титула чемпиона UFC: ударил коленом, когда это запрещено. Думал, что тот был на корточках
#Петр Ян
Петр Ян рос в деревне с семью братьями и сестрами. Теперь отправляет деньги с UFC на дом маме, которая их всех воспитала
#Петр Ян
Онлайн-трансляция боя Махачев – Добер и боя Ян – Стерлинг на UFC 259
#UFC 259
Все чемпионы UFC в одном месте. Среди них – двое россиян и гражданка Киргизии
#UFC
Ян попал в ММА благодаря желанию заработать. Семь лет назад он работал охранником, а сейчас взял титул UFC
#Петр Ян
Каким был первый турнир UFC на «Бойцовском острове»
#UFC
62:1 – так Ян доминировал над Альдо в последнем раунде
#Петр Ян
Ян победил Альдо – в неудобной стойке и с отбитой ногой
#Петр Ян
«Ян, поздравляю, но ты отстой и злая картошка». Сехудо – главный комментатор боя Яна и Альдо
#Генри Сехудо