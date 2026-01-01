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Петр Ян
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Петр Ян
Дата рождения
11 февраля 1993 г.
Достижения
Бывший чемпион UFC и АСВ в легчайшем весе
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Лента
Материалы
Новости
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