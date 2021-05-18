Петр Ян
UFC
Чарльз Оливейра
Петр Ян опустился на 13-е место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории
3 часа назад
- Петр Ян занимал 12-е место в сводном рейтинге UFC, но теперь опустился на одну строчку.
- Причина – появление в списке Чарльза Оливейры. 16 мая он стал чемпионом UFC в легком весте и после этого попал сразу на 11-е место в сводном рейтинге.
В сводный рейтинг входят бойцы без деления на весовую категорию. Их выбирают по результатам голосования журналистов. Первое место с конца марта занимает Джон Джонс. Он поднялся туда, когда UFC исключил из рейтинга Хабиба Нурмагомедова, завершившего карьеру.
- Петр Ян был чемпионом в легчайшем весе, но лишился титула в марте.
- Он защищал пояс в поединке с Алджамейном Стерлингом и нанес запрещенный удар. Из-за этого Яна дисквалифицировали, а пояс отдали Стерлингу.
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