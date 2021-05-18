Петр Ян опустился на 13-е место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории

В сводный рейтинг входят бойцы без деления на весовую категорию. Их выбирают по результатам голосования журналистов. Первое место с конца марта занимает Джон Джонс. Он поднялся туда, когда UFC исключил из рейтинга Хабиба Нурмагомедова, завершившего карьеру.

Петр Ян был чемпионом в легчайшем весе, но лишился титула в марте.

Он защищал пояс в поединке с Алджамейном Стерлингом и нанес запрещенный удар. Из-за этого Яна дисквалифицировали, а пояс отдали Стерлингу.