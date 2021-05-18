Петр Ян
UFC
Чарльз Оливейра
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#Петр Ян #Чарльз Оливейра #UFC

Петр Ян опустился на 13-е место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории

3 часа назад
  • Петр Ян занимал 12-е место в сводном рейтинге UFC, но теперь опустился на одну строчку.
  • Причина – появление в списке Чарльза Оливейры. 16 мая он стал чемпионом UFC в легком весте и после этого попал сразу на 11-е место в сводном рейтинге.

сводный рейтинг UFC

сайт UFC

В сводный рейтинг входят бойцы без деления на весовую категорию. Их выбирают по результатам голосования журналистов. Первое место с конца марта занимает Джон Джонс. Он поднялся туда, когда UFC исключил из рейтинга Хабиба Нурмагомедова, завершившего карьеру.

  • Петр Ян был чемпионом в легчайшем весе, но лишился титула в марте.
  • Он защищал пояс в поединке с Алджамейном Стерлингом и нанес запрещенный удар. Из-за этого Яна дисквалифицировали, а пояс отдали Стерлингу.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт UFC
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