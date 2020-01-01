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Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая, 11:45
Следите: Тюрам и Плеа – суперфорварды «Боруссии» М
#Боруссия М
вчера, 22:27
Талантливый пацан 4 года назад приехал в «Боруссию» М, но дебютировал только сейчас. Все это время он лечился
#Мамаду Дукуре
вчера, 20:58
Вы никогда не видели «Баварию» такой мощной. Это точно
#Бавария
вчера, 19:11
После гола Тюрам встал на колено. Это реакция на убийство темнокожего и акции протеста в США
#Маркус Тюрам
вчера, 19:10
У Горецки из «Баварии» – больной желудок. Он сидит на диете (без свинины, молока и орехов). Зато накачал бицепсы
#Леон Горецка
вчера, 09:30
Мюллер дождался смены тренера, а потом превратился в идеального игрока
#Томас Мюллер
30 мая, 23:40
Игрок «Шальке» вышел с повязкой «Правосудие для Джорджа». Это отсылка к убийству в Миннеаполисе
#Уэстон Маккенни
30 мая, 20:03
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