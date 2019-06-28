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Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
час назад
Русский футбол вернется 21 июня – главное: даты туров, пять замен, возвращение в три этапа
#РПЛ
15 мая, 15:33
Тихоновецкий – легенда Дальнего Востока и первый герой мемов. Спросили его про крах «Луча», марихуану и тикток
#Александр Тихоновецкий
06 мая, 06:46
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая, 22:48
Как тренироваться дома. Советуют профессиональные футболисты
#Футбол
13 апреля, 09:10
Скандалы, увольнения, потеря соцсетей и 17-е место – это новая реальность «Енисея» 😪
#Енисей
05 февраля, 21:39
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля, 17:49
В академии «Луча» обратились к Путину. В клубе – забастовка и серьезные долги
#Луч
03 февраля, 17:50
Пройти с одним клубом через три лиги. Да, и в России бывают такие герои
#Олег Чернышов
28 июня 2019, 10:30
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