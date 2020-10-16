Ричлорд Эннин
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Томь
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Спартак Юрмала
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#Ричлорд Эннин #ФНЛ #Жальгирис #Спартак Юрмала #Томь

Что такое субаренда в футболе? Это нормально? Так «Томь» взяла канадца

16 октября, 18:30

В последний день перед закрытием трансферного окна «Томь» объявила о переходе канадца Ричлорда Эннина. Главное слово в этом посте – субаренда.

Как все это понимать:

  • Ричлорд Эннин прямо сейчас официально принадлежит клубу «Спартак Юрмала».
  • В январе 2020 года «Жальгирис» взял его в аренду до 31 декабря 2021 года.
  • Теперь «Томь» берет Эннина в аренду на два месяца уже у «Жальгириса».
  • Дальше Эннин сначала вернется в «Жальгирис», а уже через год уйдет обратно в «Спартак».

Так выгодно каждому из клубов. «Спартак Юрмала» просто ничего не теряет. «Жальгирис» отдает игрока, который не вписывается в лимит по легионерам не из ЕС. «Томь» получат футболиста с приличной статистикой: 13 матчей, 4 гола и 3 ассиста за «Жальгирис». Эннин может играть полузащитника и форварда.

ФК «Жальгирис»

Он начинал карьеру в «Торонто», потом уезжал в Серию D, а затем оказался в Латвии. В чемпионате Литвы Эннин выиграл с «Жальгирисом» серебряные медали. С «Томью» таких успехов пока не будет: за 15 матчей клуб набрал только 9 очков в ФНЛ. Прямо сейчас «Томь» занимает предпоследнее место. Ее тренирует Александр Кержаков.

Европейские топ-клубы тоже пользуются возможностью субаренды. Самый известный случай – переход Митроглу. Сначала «Галатасарай» арендовал его у «Марселя» на полтора года. Через полгода Митроглу уже ушел в аренду из «Галатасарая» в ПСВ за 1,25 миллиона евро. Потом уже из ПСВ он вернулся в «Марсель».

В прошлом сезоне «Урал» пытался провернуть подобную субаренду с Тимуром Жамалетдиновым. Тогда он еще принадлежал ЦСКА, но играл в аренде в польском «Лехе». Когда РФС прописывал ограничение по количеству арендованных игроков из одного клуба, отдельное пояснение в скобках всегда касалось субаренды.

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