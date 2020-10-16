Что такое субаренда в футболе? Это нормально? Так «Томь» взяла канадца

Он начинал карьеру в «Торонто», потом уезжал в Серию D, а затем оказался в Латвии. В чемпионате Литвы Эннин выиграл с «Жальгирисом» серебряные медали. С «Томью» таких успехов пока не будет: за 15 матчей клуб набрал только 9 очков в ФНЛ. Прямо сейчас «Томь» занимает предпоследнее место. Ее тренирует Александр Кержаков.

Европейские топ-клубы тоже пользуются возможностью субаренды. Самый известный случай – переход Митроглу. Сначала «Галатасарай» арендовал его у «Марселя» на полтора года. Через полгода Митроглу уже ушел в аренду из «Галатасарая» в ПСВ за 1,25 миллиона евро. Потом уже из ПСВ он вернулся в «Марсель».

В прошлом сезоне «Урал» пытался провернуть подобную субаренду с Тимуром Жамалетдиновым. Тогда он еще принадлежал ЦСКА, но играл в аренде в польском «Лехе». Когда РФС прописывал ограничение по количеству арендованных игроков из одного клуба, отдельное пояснение в скобках всегда касалось субаренды.