«Челси» все новости о трансфере Тиаго Силвы постит с тегом #OhhThiagoSilva. Это отсылка к песне британских рэперов
«Челси» подписал защитника «ПСЖ» Тиаго Силву. Он перешел как свободный агент, контракт по схеме 1+1. К новости о трансфере «Челси» добавил хештег #OhhThiagoSilva.
У этого хештега своя история. В 2016 рэперы Dave и AJ Tracey выпускают трек Thiago Silva. У клипа на него почти 35 миллионов просмотров. В песне Силва упоминается один раз:
She don't give hat
Thiago Silva, man block, then skeet
Смысл в том, что девушка отказывает рэперу «делать шляпу» (оральный секс на лондонском жаргоне). Он ее блокирует и убегает. Прямо как Тиаго Силва.
А в 2019-м на фестивале в Гластонбери Dave нашел в толпе парня по имени Алекс в футболке с Силвой. Он вышел и спел с ним этот трек. Но в начале они зарядили чант, который «Челси» и использовал как хештег:
О-о-о, Тиагу Силва!
Видео с выступлением Dave и Алекса собрало больше 17 миллионов просмотров. А Алекс, у которого до выступления даже инстаграма не было, имеет теперь там больше 200 тысяч подписчиков. Но он его уже год не обновлял. Последнее фото как раз с Тиаго Силвой, которому понравился перформанс Алекса.
Кстати, Алекс болеет за «Челси». И его полузащитник Мейсон Маунт запостил в твиттере чант с концерта в Гластонбери, когда стало известно о трансфере.