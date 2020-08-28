«Челси» все новости о трансфере Тиаго Силвы постит с тегом #OhhThiagoSilva. Это отсылка к песне британских рэперов

У этого хештега своя история. В 2016 рэперы Dave и AJ Tracey выпускают трек Thiago Silva. У клипа на него почти 35 миллионов просмотров. В песне Силва упоминается один раз:

She don't give hat

Thiago Silva, man block, then skeet

Смысл в том, что девушка отказывает рэперу «делать шляпу» (оральный секс на лондонском жаргоне). Он ее блокирует и убегает. Прямо как Тиаго Силва.