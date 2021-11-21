Томь
ФНЛ
Акрон
В русской провинции тоже бывают суперголы: игрок «Томи» забил прямым ударом с углового 🔥
37 минут назад
Важнейшие моменты:
1. Арбитром этой встречи была Анастасия Пустовойтова.
2. «Томь» пропустила первой, но потом забила три и до 86-й минуты вела с разницей в два мяча. «Акрон» сравнял в добавленное время благодаря удалению и пенальти.
3. Главный момент встречи – гол полузащитника Ильи Кубышкина. Он забил прямо с углового.
Любопытно, но ни один из тренеров не отметил в послематчевой пресс-конференции гол Кубышкина.
Кубышкин – постоянный игрок основы «Томи». У него 21 матч в этом сезоне ФНЛ, в которых он забил три гола.
Он – воспитанник «Зенит», но за основную команду не провел ни матча. Кубышкин ездил в «Слован», играл с «Авангардом» в финале Кубка России, выступал за «Нефтехимик, СКА. А с июля-2021 числится в «Томи».
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