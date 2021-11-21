В русской провинции тоже бывают суперголы: игрок «Томи» забил прямым ударом с углового 🔥

«Акрон» идет на седьмом месте в таблице ФНЛ. До матча 24 тура у него было 35 очков. «Томь» же до очной встречи с ним находилась всего в 5 очках до зоны вылета.

21 ноября они сыграли в очном матче – и была ничья 3:3. Такой была эта встреча: