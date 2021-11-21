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#Томь #ФНЛ #Акрон

В русской провинции тоже бывают суперголы: игрок «Томи» забил прямым ударом с углового 🔥

37 минут назад

твиттер ФНЛ

«Акрон» идет на седьмом месте в таблице ФНЛ. До матча 24 тура у него было 35 очков. «Томь» же до очной встречи с ним находилась всего в 5 очках до зоны вылета.

21 ноября они сыграли в очном матче – и была ничья 3:3. Такой была эта встреча:

Матч завершен
Акрон
Тольятти
Сагуткин 24
Газданов 86
Базелюк 90
3:3
Матч завершен
Томь
Томск
Ставпец 57
Кубышкин 64
Ставпец 71

Важнейшие моменты:

1. Арбитром этой встречи была Анастасия Пустовойтова.

2. «Томь» пропустила первой, но потом забила три и до 86-й минуты вела с разницей в два мяча. «Акрон» сравнял в добавленное время благодаря удалению и пенальти.

3. Главный момент встречи – гол полузащитника Ильи Кубышкина. Он забил прямо с углового.

Любопытно, но ни один из тренеров не отметил в послематчевой пресс-конференции гол Кубышкина.

Кубышкин – постоянный игрок основы «Томи». У него 21 матч в этом сезоне ФНЛ, в которых он забил три гола.

Он – воспитанник «Зенит», но за основную команду не провел ни матча. Кубышкин ездил в «Слован», играл с «Авангардом» в финале Кубка России, выступал за «Нефтехимик, СКА. А с июля-2021 числится в «Томи».

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