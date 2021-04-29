Полиция расследует дела «Чертаново» – это про деньги на несуществующих игроков. В академии обыски, у бывшего директора – уголовка

Бывшие руководители «Чертаново» попали в полицию. Похищено около 50 миллионов рублей

«СЭ» писал, что вечером среды пошли первые новости из «Чертаново». Полиция задержала бывшего директора академии Николая Ларина и спортивного директора Сергея Хабарова. В академии прошли обыски. Еще несколько человек уехали в отделение (их имена не назывались).

Потом «СЭ» добавлял, что на Ларина и Хабарова заведено уголовное дело. Перед матчем ФНЛ между «Чертаново» и «Оренбургом» (2:3) был задержан Валерий Медведик. Это начальник команды «Чертаново». Все задержания связаны с экономической деятельностью.

29 апреля Иван Карпов и Eurostavka рассказали больше информации о ситуации в «Чертаново». Москомспорт ежегодно выделял на каждого футболиста по 450-500 тысяч рублей. Оказалось, что в школе «Чертаново» числилось на 100 спортсменов больше, чем было на самом деле.