Полиция расследует дела «Чертаново» – это про деньги на несуществующих игроков. В академии обыски, у бывшего директора – уголовка
Бывшие руководители «Чертаново» попали в полицию. Похищено около 50 миллионов рублей
«СЭ» писал, что вечером среды пошли первые новости из «Чертаново». Полиция задержала бывшего директора академии Николая Ларина и спортивного директора Сергея Хабарова. В академии прошли обыски. Еще несколько человек уехали в отделение (их имена не назывались).
Потом «СЭ» добавлял, что на Ларина и Хабарова заведено уголовное дело. Перед матчем ФНЛ между «Чертаново» и «Оренбургом» (2:3) был задержан Валерий Медведик. Это начальник команды «Чертаново». Все задержания связаны с экономической деятельностью.
29 апреля Иван Карпов и Eurostavka рассказали больше информации о ситуации в «Чертаново». Москомспорт ежегодно выделял на каждого футболиста по 450-500 тысяч рублей. Оказалось, что в школе «Чертаново» числилось на 100 спортсменов больше, чем было на самом деле.
Сумма похищенных денег составляет около 50 миллионов рублей. Карпов пишет, что даже эти деньги учитываются только за последний год. Проверки в «Чертаново» начались еще два месяца назад. Eurostavka рассказывала, что полиция расследует дело по статье об организованном мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание – 10 лет тюрьмы и штраф.
Журналист Сергей Егоров позже расписывал детали: все задержанные пока отпущены, опрашивались десять человек. Он же добавлял, что Николай Ларин не хочет никого впутывать и берет полную ответственность на себя.
Вывод: полиция расследует похищение средств. Якобы руководители «Чертаново» обманывали Москомспорт: разницу в деньгах кто-то забирал себе. Пока нет информации, кто конкретно виноват в ситуации и почему полиция задерживала именно этих людей. Идет расследование.
Ларин ушел из «Чертаново» за месяц до этих новостей. Объяснил это достижением всех целей
Николай Ларин в разных амплуа провел в «Чертаново» в общей сложности 28 лет. В 2008 году он стал директором клуба – тогда у клуба даже не было полноразмерного поля. Ларин объявил об уходе 29 марта. Сказал, что будет и дальше приходить на матчи «Чертаново», напомнил о проекте нового манежа на месте заброшенного здания.
Ларин сам принял решение об уходе из «Чертаново». Впервые задумался об этом, когда команда не вышла в РПЛ: «Мое решение покинуть «Чертаново» никак не повлияет на дальнейшее развитие школы. Для меня лично очень важно ставить новые цели. Наступил тот момент, когда я сам не очень понимаю, что еще можно сделать в плане развития «Чертаново».
В инстаграме Ларин опубликовал отдельное трогательное прощание. Были там слова и в адрес Москомспорта, который полностью финансирует «Чертаново». Ларин никогда не скрывал деньги клуба на участие в ФНЛ. В 2019-м он рассказывал, что бюджет «Чертаново» в ФНЛ составляет 92 миллиона рублей. Для РПЛ хватило бы 250 миллионов.
Когда Ларин ушел из «Чертаново», то сразу встретился с игроками «Крыльев». С теми, кто занимался в его «Чертаново».
Потом писал, что собирается в Нижний Новгород на финал Кубка России.
«Чертаново» – аутсайдер ФНЛ. Но там играет 16-летний вундеркинд
В прошлом сезоне клуб претендовал на выход в РПЛ, но помешала остановка сезона из-за коронавируса. Сейчас «Чертаново» идет в ФНЛ на 21 месте. Команда имеет серию из 14 матчей без побед и набрала 26 очков за 39 игр. Разница мячей – 30:72. Хуже выступает только «Шинник», который имеет на четыре очка меньше.
Перед стартом сезона из «Чертаново» ушли лидеры и главный тренер. Несколько игроков и тренер Игорь Осинькин тогда оказались в «Крыльях». Осинькин рассказывал в момент перехода в «Крылья»: «Успешный проект «Чертаново» по развитию молодых игроков не заканчивается на моем уходе».
Сергей Пиняев – главный актив «Чертаново». В ноябре ему исполнилось 16 лет, но к этому возрасту Пиняев уже заиграл на профессиональном уровне. Ларин трижды отправлял его на стажировку в «Манчестер Юнайтед». «Спорт-Экспресс» писал, что летом на Пиняева будут претендовать «Химки». В сезоне ФНЛ он забил два гола и сделал пять результативных передач.