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Как создавался тот лигочемпионовский «Интер». Моуринью толкал речь, стрессовал и учился простоте на курсах йоги
#Интер
22 мая, 19:32
Когда вернется большой футбол − в одной картинке
#Футбол
29 мая, 22:30
10 необычных статей русской википедии: шахбокс, квиддич и чемпионат по ношению хорька в штанах
#мир
24 мая, 23:04
Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
#Калиду Кулибали
15 мая, 14:48
Каким будет спорт после пандемии: пустые трибуны, массовое тестирование игроков, матчи на нейтральных аренах
#коронавирус
14 мая, 14:05
Возможно, лучший твиттер футболиста. Внутри: троллинг Трампа, эксперименты с гуглом и бешеная самоирония
#Мартен де Рон
05 мая, 19:45
Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
#Футбол
01 мая, 11:40
Похоже, №9 в «Милане» – это крест. Мы проверили: так провалились 9 форвардов подряд
#Милан
26 апреля, 23:01
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