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Дэйна Уайт
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Дэйна Уайт
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Новости
Хасбик приближается к бою в UFC: ссорится с блогером Тамаевым, который его раскрутил, а Уайт предлагает за бой с Абдурозиком $1,5 млн
#Хасбик
08 ноября 2021, 12:45
Почему Федор Емельяненко никогда не дрался в UFC
#Федор Емельяненко
26 октября 2021, 22:40
США меняет правила для иностранцев – в страну попадут только вакцинированные. UFC готовится к переносу турниров
#UFC
20 октября 2021, 13:24
Трамп появился на бое Конора в UFC. После проигранных выборов он лишен соцсетей и почти не ходит в публичные места
#Дональд Трамп
11 июля 2021, 10:43
Что будет дальше в трио Хабиб-Конор-Порье. Вернется ли Хабиб? Реален ли третий бой Конор – Порье? Причем тут Диас и Чендлер?
#Конор – Порье
24 января 2021, 14:10
Зрители жалуются на сбои в трансляции UFC 257 и троллят Уайта. Он называл пиратов ублюдками и повысил цену на подписку
#UFC 257
24 января 2021, 07:45
Что означает это странное решение Хабиба? Почему он ждет чужой бой? Какие варианты будущего? Разбираемся с главными вопросами
#Хабиб Нурмагомедов
17 января 2021, 02:08
Бой Конор – Порье будет титульным за чемпионство? Это разве по правилам? А как же Хабиб?
#Конор – Порье
05 января 2021, 18:55
Уайт клал асфальт и прятался от мафии, а потом спас UFC от банкротства и превратил в империю
#Дэйна Уайт
24 июня 2019, 11:06
Мы ждали новостей о возвращении Хабиба. А получили только пустое выступление Уайта
#Хабиб Нурмагомедов
17 января 2021, 01:05
Хабиб обещал, что не вернется в UFC. Продержался 83 дня – теперь почти готов
#Хабиб Нурмагомедов
16 января 2021, 23:59
Знаменитости, которые открыто поддерживают Трампа
#Дональд Трамп
03 ноября 2020, 23:00
Иранский борец казнен за протесты. Его пытали, а перед смертью не дали увидеться с семьей
2
#Навид Афкари
14 сентября 2020, 14:24
2
Боец UFC специально побрил голову. Отдаст волосы на парики детям, которые прошли химиотерапию
#Брайан Ортега
17 октября 2020, 11:57
Конор слил переписку с Уайтом и организовал бой с Порье вне UFC
#Конор Макгрегор
30 сентября 2020, 22:34
Конор снова завершил карьеру. В предыдущие разы он быстро возвращался и дрался
#Конор Макгрегор
07 июня 2020, 09:58
«Что это за хрень такая?» Иностранные медиа – от Джо Рогана до Business Insider – обсуждают русское шоу о пощечинах
#мир
19 мая 2020, 16:22
Кто такой Гейджи – соперник Хабиба. Для тех, кто только узнал эту фамилию из новостей
#Джастин Гейджи
10 мая 2020, 14:16
Победить голод, бедность, жизнь на улице и два месяца в тюрьме – так здоровяк из Камеруна оказался в UFC
#Франсис Нганну
08 мая 2020, 22:08
Гайд по UFC 249 во Флориде: где смотреть, кто дерется, что важного
#UFC
05 мая 2020, 16:25
США больше всего пострадали от коронавируса, но первыми разрешили спорт. Как так?
#UFC
05 мая 2020, 13:03
Все детали майского турнира UFC, где определится будущий соперник Хабиба
#UFC
25 апреля 2020, 11:53
Дэйна Уайт давно дружит с Трампом – тот помог с раскруткой UFC и звонит обсуждать бои
#Дэйна Уайт
16 апреля 2020, 17:35
UFC 249 все же отменен. Уайту позвонили из Disney и ESPN – их попросил губернатор Калифорнии
#UFC
10 апреля 2020, 10:31
Уф, какой жесткий Гейджи: постоянные нокауты, мечты о бое с Хабибом, угрозы Уайту («ударю в нос»)
#Джастин Гейджи
07 апреля 2020, 22:56
Почему вместо Хабиба Фергюсон дерется с Гейджи? Разбираем главные вопросы к UFC по новому турниру
#UFC
07 апреля 2020, 13:43
Президент UFC бесконечно говорил, что бой Хабиб – Фергюсон состоится. Пока его отменяли 👅
2
#Дэйна Уайт
02 апреля 2020, 12:50
2
Президент UFC отменил три турнира, но бой Хабиба и Фергюсона все равно проведет
#UFC
18 марта 2020, 01:48
Хабиб продал футболку Порье. Деньги пошли в фонд, которым занимается семья Порье
#Дастин Порье
18 сентября 2019, 14:57