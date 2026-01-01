Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Славия Мозырь
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Слуцк
Джейкоб Лекхето
Рауль
Александер Чеферин
Марио Гетце
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
MMA
Персона
Дэйна Уайт
Поделиться:
Дэйна Уайт
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Хасбик приближается к бою в UFC: ссорится с блогером Тамаевым, который его раскрутил, а Уайт предлагает за бой с Абдурозиком $1,5 млн
#Хасбик
Почему Федор Емельяненко никогда не дрался в UFC
#Федор Емельяненко
США меняет правила для иностранцев – в страну попадут только вакцинированные. UFC готовится к переносу турниров
#UFC
Трамп появился на бое Конора в UFC. После проигранных выборов он лишен соцсетей и почти не ходит в публичные места
#Дональд Трамп
Что будет дальше в трио Хабиб-Конор-Порье. Вернется ли Хабиб? Реален ли третий бой Конор – Порье? Причем тут Диас и Чендлер?
#Конор – Порье
Зрители жалуются на сбои в трансляции UFC 257 и троллят Уайта. Он называл пиратов ублюдками и повысил цену на подписку
#UFC 257
Что означает это странное решение Хабиба? Почему он ждет чужой бой? Какие варианты будущего? Разбираемся с главными вопросами
#Хабиб Нурмагомедов
Бой Конор – Порье будет титульным за чемпионство? Это разве по правилам? А как же Хабиб?
#Конор – Порье
Уайт клал асфальт и прятался от мафии, а потом спас UFC от банкротства и превратил в империю
#Дэйна Уайт
Мы ждали новостей о возвращении Хабиба. А получили только пустое выступление Уайта
#Хабиб Нурмагомедов
Хабиб обещал, что не вернется в UFC. Продержался 83 дня – теперь почти готов
#Хабиб Нурмагомедов
Знаменитости, которые открыто поддерживают Трампа
#Дональд Трамп
Иранский борец казнен за протесты. Его пытали, а перед смертью не дали увидеться с семьей
2
#Навид Афкари
2
Боец UFC специально побрил голову. Отдаст волосы на парики детям, которые прошли химиотерапию
#Брайан Ортега
Конор слил переписку с Уайтом и организовал бой с Порье вне UFC
#Конор Макгрегор
Конор снова завершил карьеру. В предыдущие разы он быстро возвращался и дрался
#Конор Макгрегор
«Что это за хрень такая?» Иностранные медиа – от Джо Рогана до Business Insider – обсуждают русское шоу о пощечинах
#мир
Кто такой Гейджи – соперник Хабиба. Для тех, кто только узнал эту фамилию из новостей
#Джастин Гейджи
Победить голод, бедность, жизнь на улице и два месяца в тюрьме – так здоровяк из Камеруна оказался в UFC
#Франсис Нганну
Гайд по UFC 249 во Флориде: где смотреть, кто дерется, что важного
#UFC
США больше всего пострадали от коронавируса, но первыми разрешили спорт. Как так?
#UFC
Все детали майского турнира UFC, где определится будущий соперник Хабиба
#UFC
Дэйна Уайт давно дружит с Трампом – тот помог с раскруткой UFC и звонит обсуждать бои
#Дэйна Уайт
UFC 249 все же отменен. Уайту позвонили из Disney и ESPN – их попросил губернатор Калифорнии
#UFC
Уф, какой жесткий Гейджи: постоянные нокауты, мечты о бое с Хабибом, угрозы Уайту («ударю в нос»)
#Джастин Гейджи
Почему вместо Хабиба Фергюсон дерется с Гейджи? Разбираем главные вопросы к UFC по новому турниру
#UFC
Президент UFC бесконечно говорил, что бой Хабиб – Фергюсон состоится. Пока его отменяли 👅
2
#Дэйна Уайт
2
Президент UFC отменил три турнира, но бой Хабиба и Фергюсона все равно проведет
#UFC
Хабиб продал футболку Порье. Деньги пошли в фонд, которым занимается семья Порье
#Дастин Порье