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Дэйна Уайт
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Дэйна Уайт
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Новости
MMA
UFC не допустит к боям в США спортсменов, вакцинированных «Спутником V». Уайт сказал: «Бойцовский остров» снова будет на подъеме»
#UFC
20 октября 2021, 12:48
MMA
Хабиб встретился с 66-летней фанаткой UFC и сфотографировался с ней в ее день рождения
#Хабиб Нурмагомедов
15 июля 2021, 11:04
Бокс
«Тройной чемпион против бронзового призера Олимпиады». Сехудо анонсировал бой с Мейвезером
#Генри Сехудо
10 апреля 2021, 10:35
MMA
Уайт анонсировал возможный бой Порье и Чендлера. Если Хабиб не возобновит карьеру
#Дэйна Уайт
24 января 2021, 12:26
MMA
«Хабиб сказал мне: «Не обманывай себя – я на несколько уровней выше всех этих ребят». Уайт – о возвращении Хабиба
#Хабиб Нурмагомедов
24 января 2021, 10:03
MMA
Дэйна Уайт сказал, что Хабиб не заинтересован в поединке с Сен-Пьером
#Хабиб Нурмагомедов
18 января 2021, 17:38
MMA
Хабиб вернется, если ему понравится турнир UFC 257
#Хабиб Нурмагомедов
16 января 2021, 23:49
MMA
Хабиб показал программу своих тренировок на все тело
#Хабиб Нурмагомедов
16 января 2021, 17:18
MMA
Дэйна Уайт объявит о решении Хабиба в 23:00 по московскому времени
#Хабиб Нурмагомедов
16 января 2021, 16:36
MMA
Хабиб в инстаграме: «Скоро увидимся, Дэйна Уайт»
#Хабиб Нурмагомедов
24 ноября 2020, 22:27
MMA
Хабиб показал перелом, который получил за три недели до боя с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
27 октября 2020, 12:44
MMA
Хабиб сломал ногу за три недели до боя с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
25 октября 2020, 01:24
MMA
Конор отказался заменить Хабиба в бою с Фергюсоном на UFC 249
#Конор Макгрегор
10 июня 2020, 14:54
MMA
Петр Ян в июле проведет титульный бой в UFC
#Петр Ян
28 мая 2020, 10:18
MMA
Уайт ждет боя Хабиб – Гейджи летом
#Хабиб Нурмагомедов
12 мая 2020, 23:17
MMA
В ближайшие два месяца на UFC не будут пускать фанатов – Уайт подтвердил
#Дэйна Уайт
06 мая 2020, 10:40
MMA
Уайт – о бое Хабиба и Фергюсона: «Не уверен, что он состоится»
#UFC
30 апреля 2020, 12:45
MMA
Новые планы по турнирам UFC: первые бои уже 9 мая, дальше – поездки на остров
#UFC
18 апреля 2020, 11:45
MMA
UFC 249 отменен
#UFC
10 апреля 2020, 09:06
MMA
Фергюсон и Гейджи подерутся на частном острове. Об этом рассказал президент UFC
#UFC
07 апреля 2020, 10:35
MMA
Уайт сообщил, что UFC 249 состоится, но без Хабиба
#Дэйна Уайт
06 апреля 2020, 10:41
MMA
На Дэйну Уайта подали в суд по делу о вымогательстве
#Дэйна Уайт
05 апреля 2020, 09:55
MMA
В инстаграме президента UFC все еще висит анонс боя Хабиба и Фергюсона
#Дэйна Уайт
02 апреля 2020, 10:30
1
MMA
«Бой планировали на январь-2020-го, но Дэйна Уайт куда-то спрятал Флойда». Менеджер Хабиба рассказал о бое Нурмагомедова и Мейвезера
#Хабиб Нурмагомедов
23 ноября 2019, 16:51
MMA
Масвидаль и Диас хотят реванша. Уайт уже сказал, что его не будет
#Дэйна Уайт
03 ноября 2019, 10:06
MMA
Конор не подерется с Эдгаром. Президент UFC против этого боя
#Дэйна Уайт
18 октября 2019, 16:06