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#UFC #MMA #Дэйна Уайт

Новые планы по турнирам UFC: первые бои уже 9 мая, дальше – поездки на остров

18 апреля 2020, 11:45

Президент UFC Дэйна Уайт провел онлайн-конференцию с топовыми бойцами UFС.

Информация такая:

🥊 С 9 мая бои начнутся в США и будут проходить каждую неделю.

🥊 Если боец захочет, он проведет до трех поединков уже в этом году.

🥊 Бойцы из перенесенных поединков имеют приоритет перед остальными.

🥊 «Бойцовский остров» – реальность. Его запустят к концу мая или в начале июня. 

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