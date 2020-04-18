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Дэйна Уайт
Новые планы по турнирам UFC: первые бои уже 9 мая, дальше – поездки на остров
18 апреля 2020, 11:45
Президент UFC Дэйна Уайт провел онлайн-конференцию с топовыми бойцами UFС.
🥊 С 9 мая бои начнутся в США и будут проходить каждую неделю.
🥊 Если боец захочет, он проведет до трех поединков уже в этом году.
🥊 Бойцы из перенесенных поединков имеют приоритет перед остальными.
🥊 «Бойцовский остров» – реальность. Его запустят к концу мая или в начале июня.
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