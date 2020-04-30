Уайт – о бое Хабиба и Фергюсона: «Не уверен, что он состоится»

Тони Фергюсон подерется с Джастином Гэтжи 9 мая на UFC 249. Победитель будет биться с Хабибом в сентябре-октябре, об этом несколько дней назад заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Что говорит сейчас Уайт: «Не уверен, что мы увидим поединок Хабиба и Тони в этом году. Боюсь того, что может случиться, если мы еще раз попытаемся организовать этот бой».

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона срывался пять раз.