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Дэйна Уайт
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UFC 249 отменен
10 апреля 2020, 09:06
Об этом рассказал глава UFC Дэйна Уайт:
«Мы получили звонок сверху. Мне сказали остановиться, чтобы я не делал турнир в следующую субботу. Это касается и следующих мероприятий. Но все хорошо, мы должны пройти это и вернуться при первой же возможности. Прессинг на меня не влияет: я в этом деле уже 20 лет. Мне плевать, что думают другие люди.
Но здоровье и безопасность – это то, что волнует нас в первую очередь. Мы вернемся очень скоро».
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