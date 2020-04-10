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#UFC #коронавирус #MMA #Дэйна Уайт

UFC 249 отменен

10 апреля 2020, 09:06

Об этом рассказал глава UFC Дэйна Уайт:

«Мы получили звонок сверху. Мне сказали остановиться, чтобы я не делал турнир в следующую субботу. Это касается и следующих мероприятий. Но все хорошо, мы должны пройти это и вернуться при первой же возможности. Прессинг на меня не влияет: я в этом деле уже 20 лет. Мне плевать, что думают другие люди.

Но здоровье и безопасность – это то, что волнует нас в первую очередь. Мы вернемся очень скоро».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Мы готовились к этому событию, но его отменили:
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