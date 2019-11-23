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«Бой планировали на январь-2020-го, но Дэйна Уайт куда-то спрятал Флойда». Менеджер Хабиба рассказал о бое Нурмагомедова и Мейвезера
23 ноября 2019, 16:51
Менеджер Хабиба Нурмагомедовым Али Абдель-Азиз рассказал о планировании боя между Флойдом Мейвезером и Хабибом. По словам Абдель-Азиза, бой должен был состояться в январе в Саудовской Аравии.
«Бой планировали на январь-2020-го, но большой папа боевых видов спорта Дэйна Уайт куда-то спрятал Флойда. Трое из нас знают, что произошло на самом деле. Но я рад, что Флойд и Уайт снова вместе. Наконец-то у него появились хорошие промоутеры для его боев.
Что же, Мейвезер – величайший боксер в истории. А Уайт – величайший промоутер. И они могут вдвоем сотворить новую историю. Уважаю их обоих, но Хабиб разнесет Флойда в любой день недели», – написал Али Абдель-Азиз в своем инстаграме
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