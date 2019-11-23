Хабиб Нурмагомедов
UFC
Дэйна Уайт
Флойд Мейвезер
Поделиться:
Комментарии:
0
#Хабиб Нурмагомедов #UFC #Дэйна Уайт #Флойд Мейвезер

«Бой планировали на январь-2020-го, но Дэйна Уайт куда-то спрятал Флойда». Менеджер Хабиба рассказал о бое Нурмагомедова и Мейвезера

23 ноября 2019, 16:51

Менеджер Хабиба Нурмагомедовым Али Абдель-Азиз рассказал о планировании боя между Флойдом Мейвезером и Хабибом. По словам Абдель-Азиза, бой должен был состояться в январе в Саудовской Аравии.

«Бой планировали на январь-2020-го, но большой папа боевых видов спорта Дэйна Уайт куда-то спрятал Флойда. Трое из нас знают, что произошло на самом деле. Но я рад, что Флойд и Уайт снова вместе. Наконец-то у него появились хорошие промоутеры для его боев.

Что же, Мейвезер – величайший боксер в истории. А Уайт – величайший промоутер. И они могут вдвоем сотворить новую историю. Уважаю их обоих, но Хабиб разнесет Флойда в любой день недели», – написал Али Абдель-Азиз в своем инстаграме

Все о Хабибе и UFC:
Брат Хабиба бил Конора папахой и долго мечтал о UFC. Проиграл в дебюте за две минуты
Хабиб обожает того самого турецкого повара, который готовит огромные (ОГ-РОМ-НЫ-Е!) блюда и рубит миллионы просмотров
«Увидимся в Москве, киска». Конор и Хабиб поругались в твиттере
Биография менеджера Хабиба – детектив. Шпионаж для ФБР, брошенный сын, суд за драку
Хабиб продал футболку Порье. Деньги пошли в фонд, которым занимается семья Порье
С кем еще подерется Хабиб? Вот главные варианты
Хабиб и Порье – цари респекта. Провели бой с максимальным уважением
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Хабиб Нурмагомедов
#UFC
#Дэйна Уайт
#Флойд Мейвезер