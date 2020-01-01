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Есть теория заговора, что 4:0 «Зенита» и «Баварии» – договорняк. Испанский судья называл заказчиком русскую ОПГ, а УЕФА проводил свое расследование
#Зенит
01 мая, 18:34
Парень из «МЮ» год боролся с раком – химиотерапией и удалением яичка
#Макс Тэйлор
24 мая, 22:52
Откуда взялось правило шести секунд для вратарей
#Футбол
24 мая, 15:38
Путин и встреча с ЦСКА-2005. Ярче всех был Вагнер: не понимал ни слова и кинул Путину мяч, чтобы запомниться
#ЦСКА
18 мая, 17:53
Коронавирус сломал футбол: чемпионаты на паузах, команды не прилетают на игры еврокубков
#коронавирус
11 марта, 19:14
Гол Обамеянга через себя в падении не спас «Арсенал» от вылета. Теперь эту красоту никто не вспомнит
#Лига Европы
28 февраля, 02:47
Игрок «Вулверхэмптона» смешно промазал по пустым воротам. Его клуб тут же пропустил и проиграл
#Лига Европы
28 февраля, 01:35
В первом раунде Лиги Европы вылетели все 4 клуба из Португалии
#Лига Европы
28 февраля, 00:51
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