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Баскетбол
Клуб
Лос-Анджелес Лейкерс
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Лос-Анджелес Лейкерс
Дата основания
1947 г.
Достижения
17-кратный чемпион НБА
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