Лос-Анджелес Лейкерс

Дата основания
1947 г.
Достижения
17-кратный чемпион НБА
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Баскетбол
Скульптор в годовщину гибели Кобе Брайанта и его дочери установил памятник на месте крушения вертолета
#Кобе Брайант
Баскетбол
Леброн оформил 100-й трипл-дабл в карьере. Он стал пятым игроком НБА, кому это удалось
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Я разочарован, зол и растерян». Леброн сдал ошибочный тест на коронавирус и пропустил игру против «Сакраменто»
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн пропустит минимум 10 дней и четыре матча НБА из-за ковид-протокола. Дэвис сказал, что болезнь проходит бессимптомно
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Такое нельзя терпеть». Леброн пожаловался на двух болельщиков из первого ряда судье – их вывели со стадиона
#Леброн Джеймс
Футбол
Nike выпустит совместную продукцию от Леброна Джеймса и «Ливерпуля». Ее задумали как конкурента Jordan
#Ливерпуль
Баскетбол
Леброн отстранен на один матч НБА за удар локтем. Это его первая дисквалификация за 19 сезонов
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн Джеймс удален в матче с «Детройтом» после удара локтем. За 19 сезонов в НБА это его второе удаление
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Оклахоме», упустив преимущество в 26 очков. Это первый такой случай в клубе за 25 лет
#НБА
Баскетбол
Двукратный чемпион НБА Куинн Кук перешел в «Локомотив-Кубань». Он выигрывал лигу с «Уорриорз» и «Лейкерс»
#Куинн Хьюз
Баскетбол
Сезон НБА стартовал с побед «Милуоки» и «Голден Стэйт». Карри впервые с 2016 года оформил трипл-дабл
#НБА
Баскетбол
Пау Газоль завершил карьеру. Его последним клубом была «Барселона»
#Пау Газоль
Баскетбол
Уэстбрук переходит в «Лейкерс»
#Расселл Уэстбрук
Баскетбол
Игрока «Лейкерс» Алекса Карузо задержали за хранение наркотиков и отпустили после уплаты штрафа
#Алекс Карузо
Баскетбол
👑 Леброн сменил в «Лейкерс» 23-й номер на 6-й
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн впервые вылетел из плей-офф НБА в 1-м раунде
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Определились все пары плей-офф НБА. Игры стартуют 22 мая
#НБА
Баскетбол
Леброн забросил решающий трехочковый на последней минуте матча плей-ин и вывел «Лейкерс» в плей-офф
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн восстановился после травмы, но не доиграл второй матч после возвращения – снова из-за травмы
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Лейкерс» подписали Андре Драммонда
#Андре Драммонд
Баскетбол
Эдриан Броуди сыграет в сериале HBO про «Лейкерс» 1980-х годов. Он исполнит роль тренера Пэта Райли
#Лос-Анджелес Лейкерс
Баскетбол
Леброн Джеймс стал 23-м игроком в истории, сыгравшим в 1300 матчах регулярных чемпионатов НБА
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли четвертый матч подряд – теперь в 25 очков «Юте»
#Лос-Анджелес Лейкерс
Баскетбол
Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, набравшим 35 тысяч очков в лиге
#Леброн Джеймс
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
«Лейкерс» проиграл «Денверу» из-за трипл-дабла Йокича, а Дэвис усугубил травму ахилла
#НБА
Баскетбол
Леброн установил рекорд НБА по трипл-даблам после 35 лет
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн набрал 46 очков в матче с «Кливлендом» – 40% от всего результата «Лейкерс»
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт», ведя «+14» в последней четверти. Решающий бросок смазал Леброн
#НБА
Баскетбол
«Лейкерс» получили чемпионские перстни 💍
#Лос-Анджелес Лейкерс
Баскетбол
«Клипперс» выиграли у «Лейкерс» на старте сезона НБА. 33 очка набрал Джордж
#НБА
Баскетбол
Дэвис подписал новый контракт с «Лейкерс». За 5 лет он получит 190 млн долларов
#Энтони Дэвис
Баскетбол
Дуайт Ховард подпишет контракт с «Филадельфией». Он писал, что останется в «Лейкерс»
#Дуайт Ховард
Баскетбол
«Лейкерс» забыли своего игрока на арене. Он написал об этом в инстаграм одноклубнику
#Лос-Анджелес Лейкерс
Баскетбол
Только четыре игрока выигрывали НБА с тремя разными клубами. Леброн и Грин – одни из них
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн Джеймс признан MVP финала НБА
#НБА
Баскетбол
Леброн Джеймс выиграл НБА в четвертый раз. Он побеждал с каждой из своих команд
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Лейкерс» выиграли НБА в 17-й раз и сравнялись по числу побед с «Бостоном». Это два главных клуба по титулам в лиге
#НБА
Баскетбол
«Лейкерс» стали чемпионами НБА, обыграв «Майами» в шестом матче
#НБА
Баскетбол
Леброн вышел на первое место по числу матчей в плей-офф НБА
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Майами» выиграл пятый матч финальной серии НБА
#Майами Хит
Баскетбол
Где смотреть финал НБА «Лейкерс» – «Майами»
#НБА
5
Баскетбол
«Лейкерс» ведет в финале НБА со счетом 3:1
#Лос-Анджелес Лейкерс
Баскетбол
«Майами» без двух лидеров победил «Лейкерс». Счет в финальной серии НБА стал 1-2
#НБА
1
Баскетбол
«Денвер» победил «Лейкерс» в третьем матче финала, счет в серии – 1-2
#НБА
Баскетбол
«Лейкерс» выиграли второй матч у «Денвера» благодаря трехочковому Дэвиса под сирену
#Лос-Анджелес Лейкерс
Баскетбол
Леброн в одиннадцатый раз в карьере добрался до финала конференции. Это больше, чем у 21 команды НБА
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Лейкерс» вышли в финал Западной конференции
#Лос-Анджелес Лейкерс
Баскетбол
Леброн и Кавай выступили, что сезон НБА продолжать нельзя. Остальные клубы их не поддержали
#НБА
1
Баскетбол
Клубы НБА бойкотировали три матча и проведут внутреннее собрание. Это протест полицейским, которые стреляли в спину афроамериканцу
#НБА
Баскетбол
«Милуоки» – победитель Восточной конференции НБА
#Милуоки (б)
Разное
Forbes составил рейтинг самых дорогих спортивных брендов
#Реал
Баскетбол
В НБА прошли первые матчи после рестарта. Бросок Леброна стал решающим в игре «Лейкерс» – «Клипперс»
#НБА
Баскетбол
Комик Дэйв Шаппелл – о гибели Кобе Брайанта: «Я плакал, как ребенок»
#Кобе Брайант
Баскетбол
Самые дорогие клубы НБА – в новом рейтинге от Forbes
#НБА
Баскетбол
Леброн обогнал Джордана по точным штрафным. Впереди еще 4 баскетболиста
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Энтони Дэвис и Леброн Джеймс сделали татуировки со змеей в память о Кобе
#Кобе Брайант
Баскетбол
Матч «Лейкерс» против «Клипперс» перенесен из-за смерти Кобе
#Кобе Брайант
Баскетбол
Уокер проиграл 28 матчей против Леброна – это почти рекорд НБА. Но в 29-м – победил
#Кемба Уокер
Баскетбол
«Будь он в зале, у меня было бы 12 гребаных перстней!» – Кобе о Шакиле и его лени
#Кобе Брайант
Баскетбол
Уэстбрук набрал 20+20+20 за одну игру. Это произошло второй раз в истории НБА
#Расселл Уэстбрук
Баскетбол
Леброн Джеймс вошел в топ-4 игроков НБА по количеству очков
#Леброн Джеймс