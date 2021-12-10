Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Баскетбол
Клуб
Лос-Анджелес Лейкерс
Поделиться:
Лос-Анджелес Лейкерс
Дата основания
1947 г.
Достижения
17-кратный чемпион НБА
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Баскетбол
Скульптор в годовщину гибели Кобе Брайанта и его дочери установил памятник на месте крушения вертолета
#Кобе Брайант
27 января, 10:15
Баскетбол
Леброн оформил 100-й трипл-дабл в карьере. Он стал пятым игроком НБА, кому это удалось
#Леброн Джеймс
10 декабря 2021, 09:48
Баскетбол
«Я разочарован, зол и растерян». Леброн сдал ошибочный тест на коронавирус и пропустил игру против «Сакраменто»
#Леброн Джеймс
04 декабря 2021, 11:15
Баскетбол
Леброн пропустит минимум 10 дней и четыре матча НБА из-за ковид-протокола. Дэвис сказал, что болезнь проходит бессимптомно
#Леброн Джеймс
01 декабря 2021, 12:40
Баскетбол
«Такое нельзя терпеть». Леброн пожаловался на двух болельщиков из первого ряда судье – их вывели со стадиона
#Леброн Джеймс
25 ноября 2021, 12:51
Футбол
Nike выпустит совместную продукцию от Леброна Джеймса и «Ливерпуля». Ее задумали как конкурента Jordan
#Ливерпуль
24 ноября 2021, 18:44
Баскетбол
Леброн отстранен на один матч НБА за удар локтем. Это его первая дисквалификация за 19 сезонов
#Леброн Джеймс
23 ноября 2021, 12:00
Баскетбол
Леброн Джеймс удален в матче с «Детройтом» после удара локтем. За 19 сезонов в НБА это его второе удаление
#Леброн Джеймс
22 ноября 2021, 09:30
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Оклахоме», упустив преимущество в 26 очков. Это первый такой случай в клубе за 25 лет
#НБА
28 октября 2021, 11:12
Баскетбол
Двукратный чемпион НБА Куинн Кук перешел в «Локомотив-Кубань». Он выигрывал лигу с «Уорриорз» и «Лейкерс»
#Куинн Хьюз
26 октября 2021, 15:29
Баскетбол
Сезон НБА стартовал с побед «Милуоки» и «Голден Стэйт». Карри впервые с 2016 года оформил трипл-дабл
#НБА
20 октября 2021, 10:17
Баскетбол
Пау Газоль завершил карьеру. Его последним клубом была «Барселона»
#Пау Газоль
05 октября 2021, 19:42
Баскетбол
Уэстбрук переходит в «Лейкерс»
#Расселл Уэстбрук
30 июля 2021, 04:08
Баскетбол
Игрока «Лейкерс» Алекса Карузо задержали за хранение наркотиков и отпустили после уплаты штрафа
#Алекс Карузо
23 июня 2021, 13:02
Баскетбол
👑 Леброн сменил в «Лейкерс» 23-й номер на 6-й
#Леброн Джеймс
14 июня 2021, 22:11
Баскетбол
Леброн впервые вылетел из плей-офф НБА в 1-м раунде
#Леброн Джеймс
04 июня 2021, 10:19
Баскетбол
Определились все пары плей-офф НБА. Игры стартуют 22 мая
#НБА
22 мая 2021, 10:37
Баскетбол
Леброн забросил решающий трехочковый на последней минуте матча плей-ин и вывел «Лейкерс» в плей-офф
#Леброн Джеймс
20 мая 2021, 11:30
Баскетбол
Леброн восстановился после травмы, но не доиграл второй матч после возвращения – снова из-за травмы
#Леброн Джеймс
03 мая 2021, 09:30
Баскетбол
«Лейкерс» подписали Андре Драммонда
#Андре Драммонд
29 марта 2021, 10:44
Баскетбол
Эдриан Броуди сыграет в сериале HBO про «Лейкерс» 1980-х годов. Он исполнит роль тренера Пэта Райли
#Лос-Анджелес Лейкерс
17 марта 2021, 19:44
Баскетбол
Леброн Джеймс стал 23-м игроком в истории, сыгравшим в 1300 матчах регулярных чемпионатов НБА
#Леброн Джеймс
01 марта 2021, 10:44
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли четвертый матч подряд – теперь в 25 очков «Юте»
#Лос-Анджелес Лейкерс
25 февраля 2021, 10:54
Баскетбол
Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, набравшим 35 тысяч очков в лиге
#Леброн Джеймс
19 февраля 2021, 12:17
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
19 февраля 2021, 09:06
Баскетбол
«Лейкерс» проиграл «Денверу» из-за трипл-дабла Йокича, а Дэвис усугубил травму ахилла
#НБА
15 февраля 2021, 10:39
Баскетбол
Леброн установил рекорд НБА по трипл-даблам после 35 лет
#Леброн Джеймс
09 февраля 2021, 11:06
Баскетбол
Леброн набрал 46 очков в матче с «Кливлендом» – 40% от всего результата «Лейкерс»
#Леброн Джеймс
26 января 2021, 10:28
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт», ведя «+14» в последней четверти. Решающий бросок смазал Леброн
#НБА
19 января 2021, 10:40
Баскетбол
«Лейкерс» получили чемпионские перстни 💍
#Лос-Анджелес Лейкерс
23 декабря 2020, 13:47
Баскетбол
«Клипперс» выиграли у «Лейкерс» на старте сезона НБА. 33 очка набрал Джордж
#НБА
23 декабря 2020, 10:36
Баскетбол
Дэвис подписал новый контракт с «Лейкерс». За 5 лет он получит 190 млн долларов
#Энтони Дэвис
03 декабря 2020, 17:25
Баскетбол
Дуайт Ховард подпишет контракт с «Филадельфией». Он писал, что останется в «Лейкерс»
#Дуайт Ховард
21 ноября 2020, 15:07
Баскетбол
«Лейкерс» забыли своего игрока на арене. Он написал об этом в инстаграм одноклубнику
#Лос-Анджелес Лейкерс
12 октября 2020, 17:38
Баскетбол
Только четыре игрока выигрывали НБА с тремя разными клубами. Леброн и Грин – одни из них
#Леброн Джеймс
12 октября 2020, 09:35
Баскетбол
Леброн Джеймс признан MVP финала НБА
#НБА
12 октября 2020, 05:15
Баскетбол
Леброн Джеймс выиграл НБА в четвертый раз. Он побеждал с каждой из своих команд
#Леброн Джеймс
12 октября 2020, 05:05
Баскетбол
«Лейкерс» выиграли НБА в 17-й раз и сравнялись по числу побед с «Бостоном». Это два главных клуба по титулам в лиге
#НБА
12 октября 2020, 05:03
Баскетбол
«Лейкерс» стали чемпионами НБА, обыграв «Майами» в шестом матче
#НБА
12 октября 2020, 05:02
Баскетбол
Леброн вышел на первое место по числу матчей в плей-офф НБА
#Леброн Джеймс
10 октября 2020, 09:55
Баскетбол
«Майами» выиграл пятый матч финальной серии НБА
#Майами Хит
10 октября 2020, 06:32
Баскетбол
Где смотреть финал НБА «Лейкерс» – «Майами»
#НБА
09 октября 2020, 15:08
5
Баскетбол
«Лейкерс» ведет в финале НБА со счетом 3:1
#Лос-Анджелес Лейкерс
07 октября 2020, 10:33
Баскетбол
«Майами» без двух лидеров победил «Лейкерс». Счет в финальной серии НБА стал 1-2
#НБА
05 октября 2020, 10:43
1
Баскетбол
«Денвер» победил «Лейкерс» в третьем матче финала, счет в серии – 1-2
#НБА
23 сентября 2020, 10:18
Баскетбол
«Лейкерс» выиграли второй матч у «Денвера» благодаря трехочковому Дэвиса под сирену
#Лос-Анджелес Лейкерс
21 сентября 2020, 10:06
Баскетбол
Леброн в одиннадцатый раз в карьере добрался до финала конференции. Это больше, чем у 21 команды НБА
#Леброн Джеймс
13 сентября 2020, 09:33
Баскетбол
«Лейкерс» вышли в финал Западной конференции
#Лос-Анджелес Лейкерс
13 сентября 2020, 09:18
Баскетбол
Леброн и Кавай выступили, что сезон НБА продолжать нельзя. Остальные клубы их не поддержали
#НБА
27 августа 2020, 10:08
1
Баскетбол
Клубы НБА бойкотировали три матча и проведут внутреннее собрание. Это протест полицейским, которые стреляли в спину афроамериканцу
#НБА
27 августа 2020, 00:39
Баскетбол
«Милуоки» – победитель Восточной конференции НБА
#Милуоки (б)
07 августа 2020, 09:51
Разное
Forbes составил рейтинг самых дорогих спортивных брендов
#Реал
01 августа 2020, 09:37
Баскетбол
В НБА прошли первые матчи после рестарта. Бросок Леброна стал решающим в игре «Лейкерс» – «Клипперс»
#НБА
31 июля 2020, 10:25
Баскетбол
Комик Дэйв Шаппелл – о гибели Кобе Брайанта: «Я плакал, как ребенок»
#Кобе Брайант
12 июня 2020, 18:50
Баскетбол
Самые дорогие клубы НБА – в новом рейтинге от Forbes
#НБА
12 февраля 2020, 13:18
Баскетбол
Леброн обогнал Джордана по точным штрафным. Впереди еще 4 баскетболиста
#Леброн Джеймс
11 февраля 2020, 10:29
Баскетбол
Энтони Дэвис и Леброн Джеймс сделали татуировки со змеей в память о Кобе
#Кобе Брайант
02 февраля 2020, 11:05
Баскетбол
Матч «Лейкерс» против «Клипперс» перенесен из-за смерти Кобе
#Кобе Брайант
28 января 2020, 10:17
Баскетбол
Уокер проиграл 28 матчей против Леброна – это почти рекорд НБА. Но в 29-м – победил
#Кемба Уокер
21 января 2020, 10:21
Баскетбол
«Будь он в зале, у меня было бы 12 гребаных перстней!» – Кобе о Шакиле и его лени
#Кобе Брайант
28 августа 2019, 10:12
Баскетбол
Уэстбрук набрал 20+20+20 за одну игру. Это произошло второй раз в истории НБА
#Расселл Уэстбрук
03 апреля 2019, 10:08
Баскетбол
Леброн Джеймс вошел в топ-4 игроков НБА по количеству очков
#Леброн Джеймс
07 марта 2019, 08:40