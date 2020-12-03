Дэвис подписал новый контракт с «Лейкерс». За 5 лет он получит 190 млн долларов

Энтони Дэвис провел в «Лейкерс» лишь один сезон (перешел туда в 2019-м из «Нью-Орлена») – за это время успел взять чемпионский титул НБА.

Сейчас «Лейкерс» продлили контракт с Дэвисом – инсайд главного информатора по НБА Эдриана Воджнаровски. Детали сделки: