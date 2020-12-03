Энтони Дэвис
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#Энтони Дэвис #НБА #баскетбол #Лейкерс

Дэвис подписал новый контракт с «Лейкерс». За 5 лет он получит 190 млн долларов

03 декабря, 17:25

Энтони Дэвис провел в «Лейкерс» лишь один сезон (перешел туда в 2019-м из «Нью-Орлена») – за это время успел взять чемпионский титул НБА.

Сейчас «Лейкерс» продлили контракт с Дэвисом – инсайд главного информатора по НБА Эдриана Воджнаровски. Детали сделки:

  • Новый срок соглашения – до 2025 года.
  • Перед последним сезоном у Дэвиса будет право расторгнуть контракт.
  • За пять лет Дэвис получит 190 млн долларов.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Монобровь Энтони Дэвиса – не прикол, а великий образ. Через нее он зарабатывает, наполняет поп-культуру, меняет мир
Дружба года. Леброн дарил Дэвису свой номер, срывал интервью и посылал куда подальше. Их дуэт = золото «Лейкерс»
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