Энтони Дэвис
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Дэвис подписал новый контракт с «Лейкерс». За 5 лет он получит 190 млн долларов
03 декабря, 17:25
Энтони Дэвис провел в «Лейкерс» лишь один сезон (перешел туда в 2019-м из «Нью-Орлена») – за это время успел взять чемпионский титул НБА.
Сейчас «Лейкерс» продлили контракт с Дэвисом – инсайд главного информатора по НБА Эдриана Воджнаровски. Детали сделки:
- Новый срок соглашения – до 2025 года.
- Перед последним сезоном у Дэвиса будет право расторгнуть контракт.
- За пять лет Дэвис получит 190 млн долларов.
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